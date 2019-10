Madmarked holdes i live af ejer efter nyt underskud

Aarhus Central Food Market har på fem år tabt omkring 9 mio. kr. Ejeren har flere gange skudt ny kapital i madmarkedet.

Flere madmarkeder rundt om i Danmark er i år kollapset og gået konkurs.

Sådan kunne det måske også være gået for Aarhus Central Food Market, hvis ikke det var for en tålmodig og gavmild ejer.

Aarhus Central Food Market ApS har netop offentliggjort et nyt underskud. Denne gang på 2,2 mio. kr., hvilket bringer det samlede tab op på omkring 9 mio. kr. i selskabets fem-årige historie.

For at holde egenkapitalen positiv har ejeren Frantz Longhi, som i mange år ejede Kähler og nu er største aktionær i Paustian, skudt 2,8 mio. kr. ind i madmarkedet.

»Vi er ikke tilfredse med underskud, men vi har et ønske om at bidrage til udviklingen af Aarhus, hvor jeg jo er født - og vi er langsigtede. Så kald indtil videre de 10 mio. kr. (det samlede underskud, red.) en gave til Aarhus og Strøget, der jo med Aarhus Central Food Market er blevet meget hyggeligere,« skriver Frantz Longhi i en mail.

Velhaveren, der har en egenkapital på mere end 200 mio. kr. i sit holdingselskab, har lige nu ingen overvejelser om at lukke madmarkedet.

Udviklingen i Aarhus Central Food Market står i øvrigt i kontrast til byens andet store madmarked, Aarhus Street Food, der har haft pæne millionoverskud de seneste år.

Udskiftningen af boder på Aarhus Central Food Market har været stor, siden markedet åbnede i oktober 2016. Af de oprindelige 20 boder, har 16 forladet stedet. I øjeblikket er der 13 aktive boder.

Da chokoladevirksomheden Vanilla Chocolatier & Konditori fra Vejle i fjor forlod madmarkedet, var den klar i mælet om årsagen.

»Det var ikke, fordi vi slet ikke solgte noget, men der kommer generelt slet ikke nok mennesker ind på markedet. Så kan man sige, at vi kunne prøve at markedsføre os fra det, men det er en stor by, og det kan virke som et stort sort hul, du kaster penge i,« sagde medejer Gabriel Ahlgreen til Vejle Amts Folkeblad.

»Markedets placering er desværre blevet skjult af en velmenende række træer på torvet, så de mange gæster der leder efter Aarhus Central Food Market ikke kan finde det - og ingen der ikke har hørt om det, drejer naturligt omkring det. Det er synd for alle,« skriver Frantz Longhi.

Han efterspørger et skilt på Strøget, som kan vise ind til Aarhus Central Food Market.