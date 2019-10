Elgigantens salg presses af hård konkurrence

Den danske elektronikkæde med varehuse i hele landet melder om et benhårdt marked. Det betyder et dyk i indtjeningen.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Overskuddet dykker hos landets største elektronikæde Elgiganten. Den kan i de danske varehuse heller ikke kan holde samme vækst som de foregående år.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som selskabet har sendt sent mandag aften til Finans om udviklingen i regnskabsåret 2018/19.

Her fastslås, at kæden med 38 danske varehuse og egen onlinebutik leverer et overskud på 114 mio. kr. og en omsætning på over 6,2 mia. kr.

Året før havde Elgiganten A/S et overskud på 127 mio. kr. før skat, og omsætningen nåede da 6,15 mia. kr. De foregående regnskabsår havde detailselskabet ellers en højere vækst, end det ser ud til at nøjes med i det nye regnskab, som endnu ikke er offentliggjort i erhvervsregistret.

Selskabets adm. direktør lægger heller ikke skjul på, at det er et presset detailmarked, som han og kæden opererer i aktuelt.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi fortsat løfter vores toplinje og tjener penge i et benhårdt marked med stor konkurrence,« udtaler adm. direktør Peder Stedal i mandagens pressemeddelelse.

På markedet er Elgiganten bl.a. i konkurrence med Power, Bilka og andre butikskæder samt flere online-udbydere end nogensinde før.

Peder Stedal lægger vægt på, at det seneste år har Elgiganten i varehusene haft held med at satse mere på salg af services og tjenesteydelser til forbrugerne inden for ny teknologi. Han udtaler:

»De produkter, som vi sælger, er efterhånden ganske komplekse og avancerede. Alt fra belysning, alarmer, køleskabe og kaffemaskiner kan efterhånden styres fra en app på mobilen. Det giver fantastiske muligheder, men det øger også behovet for vejledning og hjælp.«

Han fremhæver desuden, at Elgigantens salg til virksomheder og offentlige institutioner er vokset markant det seneste år, så kædens erhvervsforretning slår rekord.

Elgiganten blev etableret i Danmark i 1996 og indgår i den norske Elkjøp Nordic-koncern med 425 varehuse i Norden. Elkjøp-koncernen ejes af britiske Dixon.