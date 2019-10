Hun solgte sin millionforretning efter to år - nu stopper hun helt

Emma Novak Christensen er færdig som direktør i onlineportalen Familietestamente, der har haft stor succes - og som har fået kritik med på vejen.

Hun er 28 år gammel og er allerede mor til to og stifter af en millionvirksomhed, som hun tidligere på året solgte. Men nu forlader Emma Novak Christensen helt den virksomhed, som hun har været med til at bygge op fra bunden.

Sammen med sine tre medejere solgte Emma Novak Christensen i januar den populære juraportal Familietestamente.dk til advokatfirmaet DreistStorgaard. Nu er hun stoppet som direktør i firmaet.

»Det skyldes, at jeg har fået ansættelse som advokatfuldmægtig hos DreistStorgaard. Og ifølge advokatbekendtgørelsen må jeg ikke være ansat i Familietestamente, hvis jeg samtidig er fuldmægtig i DreistStorgaard. Derfor træder jeg nu helt ud som ansat,« siger Emma Novak Christensen.

Ind som ny direktør er kommet Ole Skjold Christensen, der har en fortid hos FLSmidth. Men der er kun tale om en midlertidig løsning.

»Vi er på udkig efter en permanent direktør,« siger Emma Novak Christensen.

Den unge iværksætter stiftede Familietestamente for blot tre år siden. Siden har firmaet haft over 11.000 kunder, og det har ført til en månedlig omsætning i millionklassen.

Men det har ikke været lutter succes for den driftige iværksætter.

I sommer stod flere tidligere ansatte frem og rettede en hård kritik mod Emma Novak Christensen. De anklagede hende for aldrig at være til stede, at pynte gevaldigt på sandheden og for at lave fejlbehæftede testamenter.

Emma Novak Christensen afviste flere af påstandene.

Siden gennemførte Familietestamente en større fyringsrunde, hvor 35 ansatte blev til 7. Det seneste årsregnskab for virksomheden viste et underskud på 3,3 mio. kr.

»Vi har foretaget mange investeringer i vores markedsføring for at sikre, at vi kunne blive førende på markedet. Det har selvfølgelig kostet nogle penge,« sagde Emma Novak Christensen i den forbindelse.

Nu forlader hun sin virksomhed, men forbliver som medejer.

Du har selv været med til at bygge virksomheden op. Er det mærkeligt at forlade den?

»Ja, selvfølgelig. Men jeg har bygget noget op, som kan køre videre, og som ikke er afhængigt af mig. Det er også positivt,« siger Emma Novak Christensen.

Har du hele tiden tænkt over en udløbsdato?

»Nej, det har jeg nok ikke. Men jeg har altid tænkt, at jeg gerne vil blive færdig som advokat. Selvfølgelig ville jeg gerne kunne fortsætte, men vi skal følge lovgivningen. Og jeg vil stadig være med på bestyrelsesmøder.«

Familietestamente.dk's koncept går ud på, at danskere nemt og inden for 24 timer kan oprette et skræddersyet testamente – til en konkurrencedygtig pris.

Emma Novak Christensen og de andre medejere valgte at sælge til DreistStorgaard, fordi det giver virksomheden de bedste muligheder for at vokse.