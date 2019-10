Brødre tjener penge for 31. år i træk

Det danske fødevarefirma Tomex, der er ejet af brødrene Tom og Bo Andersen, har netop fremvist et overskud. Det er 31. år i træk, at virksomheden har sorte tal på bundlinjen.

Selv hvis Tom og Bo Andersens virksomhed ikke handlede med fødevarer, ville de formodentlig ikke have svært ved at skaffe smør til deres brød. Brødreparrets virksomhed, Tomex Danmark, har nemlig endnu engang offentliggjort et regnskab, der viser et overskud. Dermed har Tomex haft sorte tal på bundlinjen hvert eneste år siden starten i 1988.

Tomex er en virksomhed, som importerer og eksporterer fødevarer som for eksempel kød, mælkeprodukter og grøntsager. Tomex har hovedsæde i Aalborg og eksporterer bl.a. til lande som Argentina, Colombia, Serbien og den Dominikanske Republik.

Regnskabet viser et overskud på knap 27 mio. kr. efter skat og en omsætning på 1,56 mia. kr. Til sammenligning lå overskuddet sidste år på 21,4 mio. kr., mens omsætningen var godt 23 mio. kr. lavere. Tom Andersen fungerer som adm. direktør i virksomheden, og selvom regnskabet er positivt, har han ikke svært ved at holde benene på jorden.

»Det er gået lidt bedre i år i forhold til sidste år, og det - synes vi - faktisk er meget godt. Vi er optimistiske omkring fremtiden, og lige nu søger vi flere folk til vores kontorer i Danmark og udlandet. Derudover tænker vi på at udvide vores handel på både eksisterende og potentielle markeder i Asien og Afrika, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel på fødevarer,« siger Tom Andersen.

Tom Andersen fortæller, at det netop overståede kvartal viste fremgang i forhold til samme kvartal sidste år, og at regnskabet for 2019/2020 vil vise ”en lille pil opad” sammenlignet med i år. Planerne for fremtiden er da også allerede ved at tage form, lyder det fra direktøren.

»Hvis man kigger fem år frem, så forventer vi, at konkurrencen bliver endnu hårdere, og at der bliver større og færre leverandører. Der er man nødt til at positionere sig. Der, hvor man kan gøre sig lækker i den sammenhæng, er, hvis man kan blive dygtig til at lave tingene billigt. Vores ambition er at have de laveste transaktionsomkostninger pr. krone i branchen,« siger Tom Andersen.