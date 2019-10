Formodede momssvindlere drev gæk med myndigheder i årevis

Terrorister snød staten med opdigtede adresser. Nu kommer konsekvensen. Erhvervsminister Simon Kollerup vil have nyt værn mod svindlere efter Finans' afsløringer.

Matias Seidelin, f. 1970. Er en del af Jyllands-Posten gravergruppe og skriver primært om politik og sikkerhedspolitik. Matias Seidelin har udgivet flere bøger om efterretningstjenester og islam. Han er cand. mag. i dansk og historie med speciale i dansk udenrigspolitik og har både arbejdet som krimireporter og politisk redaktør på Politiken, ligesom han har været i TV 2’s gravergruppe. Privat bor han sammen med sin kone Mette Mølbak, som laver kogebøger og er madredaktør på Alt for Damerne. Han elsker også selv at lave mad – sammen med deres to fælles børn.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Terrorister og formodede momssvindlere har i flere tilfælde registreret sig med urigtige adresser i selskabsregistret. Men ikke før nu har Erhvervsstyrelsen haft mulighed for at lukke hullet i kontrollen.

En gennemgang af flere formodede momssvindel-selskaber viser således, at en kendt al-Qaeda-terrorist i 2013 blev registreret med en opdigtet adresse i det danske selskabsregister under adressen i »Manilla, Spanien«.

Manilla er bl.a. en by på Australiens østkyst. I en anden sag anvendte bagmænd bag et andet selskab, hvor direktøren også er en del af en al-Qaeda-celle, en opdigtet adresse i en by, som slet ikke eksisterer.

I begge tilfælde har selskaberne med de opdigtede adresser været en del af et netværk bag formodede momssvindel-selskaber med en gæld på mindst 800 mio. kr. i ubetalt moms og skat, som Finans og Information tidligere har afdækket.

Vi bliver selvfølgelig ærgerlige, når vi hører et sådant eksempel. Henning Steensig vicedirektør Erhvervsstyrelsen.

Selvom sagerne stammer fra 2013, har problemstillingen indtil denne uge været helt aktuel. Det siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Henning Steensig.

»Vi bliver selvfølgelig ærgerlige, når vi hører et sådant eksempel. Men indtil nu har vi ikke haft nogen kontrol af udenlandske adresser. Vi har ikke haft mulighed for at føre den kontrol. Vi har kun kunnet sende breve ud, som så kom retur,« siger han og fortæller, at Erhvervsstyrelsen nu har taget første skridt til at kontrollere de udenlandske adresser, der bliver registreret hos styrelsen.

Ifølge Henning Steensig vil det i fremtiden betyde, at mulige svindlere bliver opdaget, hvis de angiver falske adresser i selskabsregistret.

Momsekspert og partner i revisionsfirmaet Deloitte Lars Loftager Jørgensen mener, at de nye oplysninger viser, at de danske myndigheder ikke har været gode nok til at dæmme op for milliardsvindlen.

»Man må som almindelig borger og logisk tænkende menneske gå ud fra, at myndighederne selvfølgelig tester og gennemprøver adresseoplysninger, når de kommer ind i systemet. Men eksemplerne her viser jo, at det slet ikke er sket,« siger han.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske non-profit researchorganisation Correctiv. · Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU. · Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Det samme mener momsekspert Søren Engers Pedersen fra revisionsselskabet Baker Tilly.

Udover det nye adressekontrolsystem har erhvervsminister Simon Kollerup bl.a. efter afsløringerne varslet flere penge til kontrollen med mulige svindlere med en ekstrabevilling på 25 mio. kr. Han kalder sagen uendelig trist.

»Det er åbenbart, at vores kontrolindsats ikke har været stærk nok, og det står også klart, at forsvarsværkerne stadig ikke stærke nok i dag. Det er grundlaget for, at vi nu lægger op til at bruge 25 mio. kr. på at gøre dem stærkere,« siger Simon Kollerup.