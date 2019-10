Manden bag en ny bydel stormer ind på velhaverliste

For første gang figurerer ejendomsudvikleren Hans-Bo Hyldig på listen over landets 100 rigeste.

Han er manden bag en helt ny bydel i København og kan vel bedst betegnes som en vaskeægte byggematador.

Og så er den 54-årige Hans-Bo Hyldig netop stormet ind på listen over Danmarks 100 rigeste personer. I øvrigt sammen med en håndfuld andre velhavere.

Hans-Bo Hyldig er langt fra kendt i den brede offentlighed, men han er god for 1,4 mia. kr. Manden med de mange byggeprojekter er hovedaktionær i FB Gruppen, som han ejer gennem holdingselskabet Haac Holding.

Det er Berlingske, der på sin nye liste over landets 100 rigeste har smidt Hans-Bo Hyldig ind som nummer 91. Den velhavende ejendomsudvikler er nok bedst kendt for at stå bag et gigantisk byggeprojekt på det tidligere Grønttorvet i København.

Her er Hans-Bo Hyldig - med hjælp fra pensionskassen PKA - i gang med at opføre en helt ny bydel, der skal huse 4.500 indbyggere. Byggeriet har været i gang i tre år, og cirka 850 familier er allerede flyttet ind.

Det samlede byggeri er projekteret til mindst 5 mia. kr.

»København er blevet en dyr by at bo i, og derfor er der sket en automatisk frasortering af nogle grupper af mennesker. Vi vil gerne placere os i et segment, hvor de fleste indkomster kan deltage,« har Hans-Bo Hyldig tidligere forklaret om de flere tusinde indbyggere, han ønsker at trække til Ny Valby, som bydelen skal hedde.

Hans-Bo Hyldig står bag en række byggerier i og omkring København. Han er født og opvokset på Lolland, hvor hans forældre havde en gård, og han blev udlært i Lollands Bank, inden han flyttede til København og gjorde karriere i Realkredit Danmark.

Hans-Bo Hyldig ejer FB Gruppen sammen med forretningspartneren Stig Nørnberg, der er revisor- og bankuddannet. Sammen har de - helt uden medieramasjang - skabt en af hovedstadens største ejendomsudviklere.

Det har altså nu givet Hyldig debut på listen over landets 100 rigeste.

På listen er der i øvrigt comeback til blandt andre storfiskeren Henning Kjeldsen og den danske skibsreder og baron Johan Wedell-Wedellsborg.