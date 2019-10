Softbank har ifølge estimater tabt flere milliarder på sine investeringer i startups.

Masayoshi Son har prøvet lidt af hvert. Han har kortvarigt været verdens rigeste person. Han har været kendt som den person i verdenshistorien, der har lidt det største tab nogensinde. Og nu er han så blevet »flov.«

Det sidste skyldes, hvor langt han er kommet med de mål, han har. Masayoshi Sons vision er, at verden mere eller mindre bliver omformet af kunstig intelligens.

»Der er stadig lang vej igen i forhold til resultaterne, og det gør mig flov og utålmodig,« siger Masayoshi Son, ifølge Bloomberg i et interview med mediet Nikkei Business.

Masayoshi Son står i spidsen for tech-firmaet Softbank, som han selv grundlagde i begyndelsen af 1980’erne. Det begyndte som et selskab, der solgte computerdele, og siden gik det ind i tele- og internetbrachen.

Masayoshi Son transformerede det senere til et teknologikonglomerat, og via selskabets store investeringsfond, Vision Fund, har han pumpet milliarder og atter milliarder ind i startups i teknologisektoren.

De seneste måneder har fonden ifølge estimater fra analytikere tabt mere end 5 mia. dollars, svarende til 34 mia. kr. på udviklingen i selskaber som Uber, Slack Technologies og Wework. Det skriver Bloomberg.

Uber har tabt 30 pct. af sin værdi, siden selskabet for nyligt blev børsnoteret. Masayoshi Son har pumpet mere end 70 mia. kr. ind i kontorudbyderen Wework, men Wework har været nødt til at droppe sin planlagte børsnotering pga. manglende investorinteresse.

Det kostede én af selskabets stiftere og adm. direktør jobbet, og nu bliver der fra flere sider sat spørgsmålstegn ved, om Wework overhovedet er i stand til at overleve på længere sigt.

Selv om både Wework og Uber i øjeblikket taber penge, er Masayoshi Son overbevist om, at selskaberne i løbet af de kommende 10 år vil tjene penge.

Masayoshi Son er kendt som en mand, der ikke er bange for at tage risici. Det gjorde ham i tiden op til dot.com-krakket til verdens rigeste person. Denne titel havde han i tre dage, og den store nedtur for teknologiaktierne i begyndelsen af dette årtusinde gav ham en ny titel.

Her blev han den person i verdenshistorien, der indkasserede det største tab. Krakket i internetaktierne skar 75 mia. dollars svarende til næsten 500 mia. kr. af Masayoshi Sons formue.