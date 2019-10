Ny måde at indtage alkohol: Nu kan du drikke din whisky i spiselige kapsler

Behøver du overhovedet et glas for at drikke din whisky? Ikke ifølge destilleriet Glenlivet, som nu serverer sjusser i spiselige kapsler.

Intet glas og ingen isterninger. Det 195-årige skotske destilleri Glenlivet, der producerer whisky, forsøger nu at få whiskydrikkere til at indtage deres sjusser i spiselige kapsler. Kapslerne er en nytænkning af måden, hvorpå vi indtager den flere hundrede år gamle drik, som normalt serveres i et glas - ofte med isterninger. Det skriver CNN. »Det er enkelt at nyde dem. Kapslerne brister i munden og leverer omgående et eksplosion af smag, og kapslen kan ganske enkelt sluges,« lyder Glenlivets reklamemateriale ifølge nyhedsorganisationen. Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for opfindelsen. Flere mener, at whisky skal nydes og nippes. Derudover minder de lige lovlig meget om nogle af de vaskemiddelkapsler, som kan købes på markedet. Indtil videre har Glenlivet kun lavet en begrænset mængde af kapslerne i forbindelse med London Cocktail Week. Relaterede Artikler Mystisk whisky-samling sælges: Vurderet til 33 millioner kroner

BRANCHENYT