USA presser på for at skabe vestlig Huawei-rival

Det kinesiske techgigant Huawei begynder ifølge USA at dominere den globale telesektor lidt for tungt. Det bør EU gøre noget ved, mener embedsmænd i den amerikanske regering ifølge Financial Times.

Den kinesiske techgigant Huawei bør få hårdere modstand fra sine vestlige rivaler.

Det mener embedsmænd i den amerikanske regering, som i øjeblikket presser på for at få vestlige regeringer til at orkestrere måder, hvorpå europæiske konkurrenter kan konkurrere mere effektivt mod Huawei i det globale tele- og techmarked.

Det skriver Financial Times med henvisning til anonyme udmeldinger fra flere højtstående embedsmænd.

»Det er en af de store bekymringer i regeringen lige nu. Alt fra forsvaret over handelsministeriet til ministeriet for national sikkerhed kigger på det,« siger en embedsmand til avisen.

Risikoen er, at Huawei bliver det eneste selskab, som kan rulle den nyeste netværksteknologi ud, eksempelvis et 5G-netværk.

En måde at understøtte de europæiske rivaler er at tilbyde billige lån til selskaber som Nokia og Ericsson på ligefod med den billige finansiering, som kinesiske banker giver Huawei. Det betyder blandt andet, at Huawei kan tilbyde længere betalingstider til sine kunder.

Regeringen i USA arbejder også på at skrue op for incitamenterne, så amerikanske selskaber har lyst til at træde ind på markedet for 5G-teknologi.