Novozymes nedjusterer og opgiver målet om at vokse i 2019

Novozymes skruer ned for forventningerne til helåret. Igen. De sidste elleve år har enzymkoncernen kun én gang leveret højere vækst, end hvad investorerne er blevet stillet i udsigt.

Novozymes når alligevel ikke sine vækstmål for 2019. Faktisk kommer koncernen slet ikke til at vokse i år.

Det meddeler selskabet i en fondsbørsmeddelelse, hvor blandt andet svingende markeder for ethanol i USA og det globale landbrugsmarked får skylden for nedjusteringen.

I stedet for en organisk omsætningsvækst på 1-3 pct. for 2019, forventer virksomheden nu sin forventning til -2-0 pct..

Det betyder også, at overskudsgraden nu ventes at lande på 27-28 pct. og udviklingen i årsresultatet satser Novozymes bliver -5-0 pct.

»Vores omsætningsudvikling i årets første ni måneder er svagere end ventet, idet vi ser en forværret negative udvikling inden for ethanol i USA samt i de landbrugsrelaterede dele af vores forretning. Til trods for en forsigtig tilgang til den underliggende markedsudvikling er forholdene mere alvorlige end hidtil antaget,« lyder det fra Peder Holk Nielsen, adm. direktør i Novozymes, i meddelelsen.

Sådan en nedjustering er imidlertid ikke uvant for investorerne.

Over de seneste 11 år har Novozymes kun én gang leveret højere vækst, end hvad markedet ved årets indgang blev stillet i udsigt.

Ledelsen og bestyrelsen i Novozymes har høstet stor kritik fra investorer for den manglende evne til at skabe vækst, især fordi bonusprogrammerne til ledelsen er lukrative og ganske nemme at opnå, har Finans tidligere rapporteret.

Faktisk tjener Peder Holk Nielsen tjener mere end Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk, selvom koncernen er en syvendedel så stor.

Det er heller ikke mere end nogle måneder siden, at Peder Holk Nielsen lancerede en ny treårig strategiplan, der skal sparke gang i væksten. Ambitionen i årene 2021 og 2022 er at vokse mindst 5 pct. om året.

Tidligere har Novozymes organiske vækst ligget på over 10 pct., men de seneste fire år er den krympet til 2-4 pct.