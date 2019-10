Lars Larsen Group er hovedaktionær i et selskab, som har specialiseret sig i leasing af bl.a. sportsvogne. Selskabet har mere end fordoblet antallet af biler i flåden på et år.

Flere aftaler om luksusbiler og sportsvogne sender millioner ind på bundlinjen i et leasingselskab med ejerfamilien bag Jysk som hovedaktionær. Netop det ejerskab er ifølge direktøren med til at skubbe mange flere af dets biler ud i trafikken.

Solid Leasing med hovedsæde i Silkeborg blev for nogle år siden etableret af to lokale bilhandlere. I 2017 kom Lars Larsen Group ind som hovedaktionær og med Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, som bestyrelsesformand.

Netop Jacob Brunsborg, der efter faderens sygdom og død tidligere i år er blevet formand for Jysk-familiens holdingselskab, har selv biler som en af sine interesser.

Solid Leasing har specialiseret sig i bl.a. sportsvogne og biler i den højere ende af prisskalaen i de leasingaftaler, som indgås. Selskabet arbejder sammen med virksomheden Lysdahl Simonsen, der driver salg af brugtbiler under samme tag i den midtjyske købstad. Bag den står to partnere, der ejer den resterende del af Solid Leasing.

Gruppen Ud over Jysk-koncernen med over 2.800 butikker i 52 lande ejer familien bag følgende selskaber, som er en del af Lars Larsen Group: • Ilva (møbelkæde) • Bolia.com (møbler) • Actona (produktion af møbler) • Sengespecialisten (butikskæde) • Scancom (havemøbler) • Letz Sushi (restaurantkæde) • Himmerland Golf og Spa Resort • Backtee (golftøj) • Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter) • Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller). • Garia (golfbiler) • Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus) • Vision Properties (ejendomme) • Solid Leasing (biler)

Regnskabet for 2018/19 i Solid Leasing præsenteres først senere på linje med de mange andre selskaber, som Jysk-familien ejer. Adm. direktør Mads Simonsen i leasingselskabet fastslår dog, at der er tale om hastig vækst.

Driftsresultatet er vokset fra 5,3 mio. kr. i 2017/18 til 9,3 mio. kr., og resultatet før skat er øget fra 4,1 til 7,3 mio. kr. Målet er fortsat fremgang.

»Vores flåde er mere end fordoblet det seneste år – præcis 122 pct. - så vi nu har over 800 biler kørende i vores leasingkoncept. Det er altid lettere at accelerere fra 0 til 100 i timen end til 200. Men vi forventer at vokse med samme antal kunder i år og få 400 biler flere i flåden,« siger Mads Simonsen.

Han lægger ikke skjul på, at det for selskabet har stor betydning at være del af Jysk-familiens koncern - med Jacob Brunsborg som formand.

»I leasingmarkedet er det afgørende, at man har god likviditet og en sikker grund at vokse fra. Kunderne går meget op i tryghed og sikkerhed bag leasingselskabet. Også derfor er Jysk en stærk partner for os. Vi er et selvstændigt datterselskab, men hviler på et fundament hos Jysk, når det gælder solid kapital, som vi kan vokse ud fra,« mener Mads Simonsen.

Ud over detailkoncernen Jysk med over 2.800 butikker i 52 lande består familiekoncernen også af en lang række andre selskaber, som er kommet til og overtaget over en årrække. Det lige fra møbelkæden Ilva og Garia, der laver golfvogne, til bl.a. møbelproducenten Actona, Himmerland Golf og Spa Resort, Sengespecialisten samt Bolia.

Samlet kom Lars Larsen Group ud med et overskud på 3,6 mia. kr. i 2017/18.

Ifølge Mads Simonsen har Solid Leasing kunder fra hele landet – i kraft af fokuseringen på bestemte typer biler, ofte af den dyre slags.

»Vi har kunder blandt både virksomheder og private samt mange typer af biler. Det omfatter også en løsning til de danskere, som gerne vil køre i smarte sportsvogne i en periode af året - men tager nummerpladerne af om vinteren,« siger han.

Årsregnskab:

Solid Leasing A/S (mio. kr.) 2018/19 2017/18 Driftsresultat 9,3 5,3 Resultat før skat 7,3 4,2 Årsresultat 5,6 3,3

