Ingeniører og arkitekter er smidt af højkonjunkturens vækstbølge

Der er stor forskel på, hvordan segmenterne i rådgiverbranchen har udviklet sig, fortæller direktøren for virksomhedernes brancheforening. Det har medført, at den samlede omsætning står stille.

Væksten hos landets rådgivende ingeniører og arkitekter er gået i stå.

Det viser en analyse, som erhvervsdatabasen BIQ har foretaget for Finans. Analysen er foretaget på baggrund af de seneste regnskabstal for de største rådgivende ingeniører og arkitekter i Danmark.

Den samlede omsætning for de 25 største virksomheder ligger på rundt regnet 29 mia. kr. - ligesom sidste år, og dermed har højkonjunkturerne og den høje aktivitet i byggeriet ikke for alvor smittet af på rådgiverbranchen.

Henrik Garver, adm. direktør i ingeniørernes brancheorganisationen, FRI, nikker genkendende til tallene. Han fortæller, selskaberne de seneste år har haft en gennemsnitlig omsætningsvækst på et par procentpoint. Han påpeger, at forklaringen skal findes i, at der er stor forskel på, hvordan året har udviklet sig inden for de forskellige forretningsområder.

»Nogle markeder er vokset mindre. Vi har oplevet tilbagegang inden for infrastruktur, miljø og energi, imens der har været vækst inden for byggeri,« siger han og tilføjer, at han forventer nedgang i aktiviteten inden for dele af byggeriet.

Omvendt har ingeniørerne formået at veksle en større del af omsætningen til overskud. Det samlede resultat er steget 36 pct. til 843 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Her er det dog svært at komme med en generel forklaring på udviklingen, fortæller Henrik Garver.

»Det er marginaler, der gør forskellen her. Det er ikke mange virksomheder der skal have haft et dårligt år, før det påvirker branchegennemsnittet negativt. Men modsat 2017 har der i 2018 været fornuftige regnskaber over hele linjen,« siger han.

I toppen fastholder Rambøll og Cowi deres markedsdominans, og der er få ændringer i top 25 sammenlignet med sidste år. En af de virksomheder, der fortsat er med i toppen, er Niras, der har overhalet NNE målt på omsætning og dermed er gået fra en fjerdeplads til en tredjeplads.

Adm. direktør i Niras Carsten Toft Boesen fortæller, at markedet har været fornuftigt inden for de fleste af de forretningsområder, som Niras er repræsenteret på.

Dog forventer han, ligesom Henrik Garver, at aktiviteten i især byggeriet vil falde.

»Bekymringen for en vis afmatning, og hvordan det kommer til at gå med byggeriet, fylder meget for de fleste,« siger han og fortæller, hvordan Niras håndterer udfordringen:

»Vi prøver at have mindre boligbyggeri, især det boligbyggeri, der er mere spekulativt. I stedet forsøger vi at flytte vores aktiviteter hen imod f.eks. hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Problemer er bare, at alle tænker på nogenlunde samme måde.«

I 2017 ændrede Atkins Danmark regnskabsår for at følge koncernen SNC-Lavalin. Tallene dækker derfor kun ni måneder.