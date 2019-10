James Dysons elbilprojekt kunne ikke blive kommercielt levedygtigt. Derfor lukker han nu sine fabrikker i Storbritannien og Singapore.

Storbritanniens rigeste mand, James Dyson, har i flere år haft en drøm om at skabe elbiler i massevis.

Men den drøm er nu bristet.

James Dyson, der har tjent sin formue på især Dyson-støvsugerne, har således valgt at lukke sit elbilprojekt.

Det skriver BBC på baggrund af en e-mail, som James Dyson har sendt til elbilprojektets mere end 500 medarbejdere i Storbritannien og Singapore.

»Vi har prøvet meget hårdt gennem udviklingsprocessen, men vi kan simpelthen ikke længere se en måde at gøre det (elbilsprojektet, red.) kommercielt levedygtigt,« skriver James Dyson i e-mailen ifølge BBC.

Han skriver, at det ikke er lykkedes at finde en køber til projektet.

Mangemilliardæren roser desuden medarbejderne for at have skabt en »fantastisk bil«, og at nedlukningen af projektet ikke skal ses som en produktfiasko, eller at medarbejderne har fejlet.

James Dyson vil nu prøve at finde arbejde andetsteds i sin koncern til de mere end 500 ansatte, der bliver berørt af nedlukningen.

James Dyson har tidligere fortalt, at han forventede at bruge 17 mia. kr. på projektet, hvor de første elbiler skulle sendes på gaden i 2021.

Sådan kommer det altså ikke til at gå.