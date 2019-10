Ingredienskoncernen Novozymes skal på jagt efter ny topchef, da Peder Holk Nielsen fratræder i begyndelsen af 2020.

Så gik den ikke længere. Peder Holk Nielsen stopper som adm. direktør i Novozymes i begyndelsen af det nye år. Det oplyser Novozymes i en fondsbørsmeddelelse.

Om selskabet allerede har en afløser på plads, svæver i det uvisse, men Novozymes oplyser, at en ny adm. direktør forventes på plads inden for kort tid. Det vil være en person uden for Novo-gruppen.

»Tiden er endnu ikke helt inde til at sige endeligt tak til Peder, men bestyrelsen ønsker at anerkende hans store indsats i opbygningen af Novozymes og hans medvirken til at gøre det til en stærk, lønsom og bæredygtig forretning. Selskabet står i en meget stærk position til at levere bæredygtige løsninger og til at skabe innovation og vækst,« udtaler Jørgen Buhl Rasmussen, bestyrelsesformand i Novozymes, i en kommentar til meddelelsen.

Blå bog Født: 24. august 1956 og vokset op i Sørvad ved Holstebro.

Peder Holk Nielsen er uddannet kemiingeniør fra DTU i 1981 og ph.d. i 1984. Senere suppleret med en master i international ledelse på CBS.

Han har været ansat i Novo siden han blev færdiguddannet. Først som marketing manager i enzymdivisionen hos det daværende Novo A/S.

I 1995 blev Peder Holk Nielsen en del af ledelsesgruppen for enzymforretningen og fra 1999 var han ansvarlig for salg og marketing.

Da enzymforretningen blev udskilt fra Novo Nordisk i 2000 og Novozymes blev etableret som selvstændig virksomhed blev Peder Holk Nielsen Executive Vice President med ansvar for den operationelle del af forretningen, herunder salg, marketing og supply chain.

I 2007 blev han ansvarlig for hele enzymforretningen i Novozymes.

Og i 2013 blev han udnævnt til adm. direktør for virksomheden efter Steen Riisgaard.

Han sad i en periode i bestyrelsen i Hempel og Leo Pharma.

Privat bor Peder Holk Nielsen i Vedbæk nord for København. Han er gift og har fire børn.

Fratrædelsens offentliggørelse kommer efter, at Novozymes i sidste uge nedjusterede forventningerne til hele 2019 endnu engang. Det betyder bl.a., at væksten i bedste fald bliver flad sammenlignet med sidste år, og at den i værste fald bliver negativ.

Den afgående topchef føler selv, at han i de seneste 35 år i Novozymes, de seneste 25 som en del af ledelsen, har givet alt, hvad han kan.

»Jeg er meget glad for den stærke position, Novozymes har i dag, vores globale tilstedeværelse for kunderne og vores teknologi. ‛Better business with biology’ og vores fantastiske ‛Zymers’ udgør en meget stærk kombination, som er med til at skabe en bedre verden og styrke vores forretning,« udtaler Peder Holk Nielsen.

Novozymes understreger i meddelelsen, at der de seneste år har været udfordringer, og at det nu er nødvendigt, at selskabet fremover leverer øget omsætningsvækst.