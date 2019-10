Bryggeri-gigant beskylder rival for at have skaffet hemmelige opskrifter

Anheuser-Busch InBev beskylder Miller Coors for at have fået adgang til de præcise opskrifter på nogle af bryggerikoncernens mest populære produkter.

I USA kører der en retsag mellem Anheuser-Busch InBev (AB InBev) og rivalen Miller Coors, hvor den seneste anklage lyder på, at Miller Coors skulle have skaffet sig de præcise opskrifter på nogle af AB InBevs mest populære øl.

Det skriver CNN Business.

Den multinationale bryggerikoncern AB InBev står bag utallige verdenskendte øl, herunder Budweiser, Corona og Leffe.

Og det har efterhånden været en længere krig mellem de to bryggerier. Uenighederne startede under dette Super Bowl, hvor AB InBev antydede i deres reklame, at Miller Coors brugte majssirup i produktionen af deres populære øl Miller Lite og Coors Lite.

Det faldt ikke i god jord hos Miller Coors, der altså svarede tilbage med et søgsmål i marts, hvor de beskyldte AB InBev for at bruge falske udsagn i deres reklame.

AB Inbev påstår nu, at en ansat hos Budweiser har sent informationer til en ansat hos Miller Coors, hvori opskrifterne til de to populære ølmærker Bud Light og Michelob Ultra indgik. Dette skulle være fundet sted i samme periode som Super Bowl, hvor den ansatte altså printede opskrifter ud og sendte dem videre.

Bryggerigiganten mener, at opskrifter er fortrolige og aldeles essentielle for AB Inbevs produktion.

Hos Miller Coors er man en kende uforstående for beskyldningerne og mener, at AB InBev i stedet forsøger at fjerne fokus fra det oprindelige søgsmål.

»Miller Coors respekterer fortrolige oplysninger og tager enhver beskyldning om det modsatte meget alvorligt, men hvis ingredienserne er en hemmelighed, hvorfor brugte de så titusinder af millioner dollars på at fortælle hele verden, hvad der er i Bud Light? De har tabt tre store afgørelser, og nu prøver de at distrahere fra det grundlæggende faktum, at de med vilje vildledte amerikanske forbrugere,« siger Adam Collins, der er talsmand for Miller Coors til CNN.