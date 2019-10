Bavarian køber vacciner i milliardhandel

Danske Bavarian giver næsten milliarder af kroner for vacciner mod hundegalskab og flåtbåren hjernebetændelse.

Den danske biotek-virksomhed Bavarian Nordic har mandag haft den store pung fremme og købt rettighederne til to vacciner fra Glaxosmithkline i en milliardhandel.

Den ene vaccine er mod hundegalskab og den anden er mod flåtbåren hjernebetændelse. Bavarian Nordic lægger i første omgang 2,2 milliarder kroner på bordet for vaccinerne.

Men prisen kan meget vel blive større, hvis vaccinerne bliver den succes, som Bavarian Nordic forventer. Der er ud over købsprisen aftalt yderligere betalinger for 3,7 milliarder kroner, hvis salget af vaccinerne når visse milepæle.

Betalingerne for milepælene forventes at falde mellem 2020 og 2025.

Vaccinerne er allerede i salg og omsætter i dag for omkring 1,3 milliarder kroner, oplyser Bavarian. Med købet ejer Bavarian rettighederne til salg af vaccinerne i hele verden.

Bavarians direktør, Paul Chaplin, siger i meddelelsen om købet af de to vacciner, at der er tale om en "skelsættende begivenhed" for Bavarian.

I meddelelsen om købet skriver Bavarian, at selskabet forventer en lav til middel encifret vækst i årligt salg af vaccinen mod hundegalskab.

Vaccinen til flåtbåren hjernebetændelse forventes at levere mellem til høj encifret vækst.