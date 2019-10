Nikolai Kiim fortsætter millionsucces på at være chefens julemand

Gavefabrikken har på tre år mere end fordoblet sin omsætning, der nu snart runder 200 mio. kr. om året. Ejeren er smigret over opkøbsinteresse udefra.

Nikolai Kiim har i mere end et årti specialiseret sig at være din chefs julemand, nærmere bestemt at sælge firmajulegaver gennem virksomheden Gavefabrikken.

Det er der de seneste år kommet en yderst veldrevet forretning ud af. Dette er der netop kommet et nyt bevis på i form af regnskabet for 2018/2019.

Indtjeningen er rekordhøj på 13,1 mio. kr. efter skat. Samtidig er omsætningen steget med 20 pct. til 177,6 mio. kr. og er nu mere end dobbelt så høj som for tre år siden.

Nikolai Kiim, eneejer af og udviklingsdirektør i Gavefabrikken, er da også en tilfreds mand. Han angiver den entydige satsning på firmajulegaver som årsagen til succesen.

»Når vi har stået bag nye koncepter i markedet, såsom f.eks. Julegavekortet og andre løsninger med valgfrihed, kommer vi markedet i møde. Simpelthen fordi virksomhederne oplever, at medarbejderne bliver gladere for deres julegave,« siger Nikolai Kiim.

Gavefabrikken har også etableret sig i Norge, hvor satsningen begynder at bære brugt. Derfor forventer Nikolai Kiim, at væksten vil fortsætte og bringe Gavefabrikken til nye højder.

Nikolai Kiim lægger ikke skjul på, at der fra tid til anden kommer følere fra forskellige slags aktører, der gerne vil købe sig ind i Gavefabrikken.

»Selvom vi ikke går med konkrete salgstanker, er det jo altid smigrende med den interesse. Den største smiger er dog, når vores konkurrenter lader sig inspirere af vores løsninger. Det er jo et kæmpe skulderklap, når vi år efter år kan se vores ideer blive til noget andre steder i markedet,« siger han.

Gavefabrikken er Danmarks største leverandør af firmajulegaver. Virksomheden sender årligt over 500.000 julegaver af sted til virksomheder i både Danmark og Norge.

Der var 41 fuldtidsansatte i det seneste regnskabsår.