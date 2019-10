Thomas Cook laver nyt firma i Danmark

Der er netop oprettet et nyt selskab i Danmark under Thomas Cook-koncernen. Spies fortæller, at der har været over 10 interesserede købere til hele den skandinaviske forretning.

Det spidser til omkring salget af den kollapsede rejsegigant Thomas Cooks skandinaviske forretning. Torsdag blev der oprettet et selskab i cvr-registeret med navnet Airshoppen ApS og med Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S som ejer. Airshoppen har eksisteret i mere end 30 år og sælger toldfri varer, men får altså først nu et selvstændigt selskab. Formålet er ifølge cvr-registeret »at drive luftfartsvirksomhed samt virksomhed med management, vedligeholdelse af fly og salg af forudbestilte tax-free varer samt drinks og snacks ombord«. Som direktør i det nye selskab er Per Knudsen, direktionsmedlem i både Thomas Cook Northern Europe og Thomas Cook Airlines Scandinavia. Bestyrelsesformand er Lars Magnus Wikner, der er formand i Thomas Cook Northern Europe og Spies. Ifølge Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spies, er det nye selskab oprettet, fordi Airshoppen har andre kunder end Spies, Ving og Tjæreborg under Thomas Cooks skandinaviske rejseforretning. »Nu er der så lavet et selvstændigt selskab til Airshoppen,« siger hun. Lisbeth Nedergaard vil ikke oplyse, om selskabet er oprettet for at udskille Airshoppen og sælge den del separat fra konkursboet efter Thomas Cook. »Der bliver arbejdet på noget. Mere kan jeg ikke sige lige nu,« siger hun. Mere åben er kommunikationschefen omkring salgsprocessen for Spies. Hun fortæller, at forhandlingerne er i fuld gang. »Der har været over 10 interessere købere til hele Thomas Cook Northern Europe (hele den skandinaviske rejseforretning, red.), og der har været nogle gode bud iblandt. Det spidser mere til nu, og vi håber på en afklaring inden jul,« siger Lisbeth Nedergaard. På rygteplan har kapitalfonden Triton og det kinesiske selskab Fosun Group været nævnt som bejlere til Thomas Cooks skandinaviske forretning. De skandinaviske aktiviteter havde en sund økonomi modsat moderselskabet Thomas Cook, som i længere tid kæmpede med økonomien. I sidste ende blev de økonomiske problemer for store for Thomas Cook, som i september måtte lade sig gå konkurs. Nu arbejdes der så på at sælge resterne af rejseselskabet. Relaterede Artikler Kæmpe million-lønninger: Nu skal topledelse stå skoleret efter konkurs

Medier: Mulig budkrig om skandinavisk del af Thomas Cook

Kuldsejlet outletcenter går konkurs

Medie: Kapitalfond vil redde Spies

Medie: Thomas Cooks konkursbo er ved at sælge Spies

Kontorsalg kan redde tusindvis af Thomas Cook-ansatte

10 idéer, der kan ændre Danmark Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv. Læs serien her 10

BRANCHENYT