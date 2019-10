Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetværk

I fortroligt dokument skriver Justitsministeriet, at myndighederne har kendt til personer i et kortlagt netværk bag formodet momssvindel i over 11 år.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Matias Seidelin, f. 1970. Er en del af Jyllands-Posten gravergruppe og skriver primært om politik og sikkerhedspolitik. Matias Seidelin har udgivet flere bøger om efterretningstjenester og islam. Han er cand. mag. i dansk og historie med speciale i dansk udenrigspolitik og har både arbejdet som krimireporter og politisk redaktør på Politiken, ligesom han har været i TV 2’s gravergruppe. Privat bor han sammen med sin kone Mette Mølbak, som laver kogebøger og er madredaktør på Alt for Damerne. Han elsker også selv at lave mad – sammen med deres to fælles børn.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den danske stat for over 800 mio. kr.

Det fremgår af et lækket dokument, som Justitsministeriet har afgivet i fortrolighed til Folketingets Retsudvalg.

Netværket af forretningsmænd er kortlagt af Finans og dagbladet Information, og den formodede og beviste momssvindel fandt særligt sted i perioden 2012-2015. Det er tidligere beskrevet, at politi og skattevæsen siden 2013 har fået en række advarsler om bagmændene i netværket.

Men nu viser det mørklagte dokument, at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en 11-årig periode har videregivet oplysninger fra et »stort antal underretninger« om personer i netværket til både Rigspolitiet, skattevæsenet, Politiets Efterretningstjeneste, PET, og flere politikredse. Hvidvasksekretariatet modtager underretninger fra bl.a. banker ved mistanke om økonomisk kriminalitet.

Alligevel blev der ikke grebet ind, før hovedparten af millionerne var forsvundet.

Lars Krull er ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Han er »indigneret« over, at de dømte og formodede momssvindlere ikke blev bremset trods advarsler i årevis.

»Det er pivringe, at myndighederne ikke har gjort noget som helst,« siger han.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv.

Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU.

Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Flere politikere kritiserer samtidig Justitsministeriet for at hemmeligholde myndighedernes kendskab til sagen.

Især afsløringerne af, at to af forretningsmændene bag den formodede momssvindel har forbindelse til terrorbevægelserne Islamisk Stat og al-Qaeda, får skatteordfører i DF Dennis Flydtkjær til at understrege, at sagen »i allerhøjeste grad« er »noget, som offentligheden har en interesse i at blive orienteret om.«

Formand for retsudvalget Preben Bang Henriksen (V) kritiserer, at han af fortrolighedshensyn nu er afskåret fra at diskutere sagen med pressen.

Justitsminister Nick Hækkerup understreger i et skriftligt svar, at fortrolige svar til Folketinget sker for at kunne give uddybende og præcise oplysninger om f.eks. konkrete straffesager til Folketinget. Til kritikken af myndighedernes manglende reaktion på advarslerne siger han:

»Jeg synes, det står klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Derfor har jeg sat et arbejde i gang, hvor vi netop ser på, hvilke mulige tiltag der vil kunne styrke os i kampen mod de her kriminelle.«

Hverken PET, bagmandspolitiet eller Skattestyrelsen har kommentarer til den konkrete sag.