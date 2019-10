Halvanden million pakker om dagen skaber kaos i New York

Det daglige antal pakker til husholdninger i New York er siden 2009 tredoblet. Det lægger et massivt pres på byen.

Halvanden million pakker bliver hver dag leveret til borgere i New York fra Amazon og andre internetvirksomheder, og det er nu ved at skabe kaos i byen. Konsekvenserne viser sig bla. ved lavere trafiksikkerhed og mere forurening.

Det skriver The New York Times.

Leveringsbilerne, der ofte betjenes af transportselskaber som UPS eller FedEx, er kendt for at parkere på bus- og cykelstier. De fik tilsammen mere end 471.000 parkeringsbøder sidste år. Det er en stigning på 34 pct. fra 2013.

»At levere i bymiljøer udgør udfordringer for enhver virksomhed, der leverer pakker, uanset om der er tale om transportselskaber som UPS eller fødevareleverandører,« siger Kim Krebs, der er talskvinde for UPS, og fortæller, at chaufførerne har problemer med at finde lovlige parkeringspladser i byen.

Det daglige antal pakker til husholdninger i New York er siden 2009 tredoblet. Og det lægger et massivt pres på byen, fortæller José Holguin-Veras, der er direktør for Polytecnic Institute Center of Excellence for Sustainable Urbain Freight Systems.

»Det er umuligt at tredoble antallet af pakker uden at det får konsekvenser,« siger han til New York Times.

Ifølge en talsmand fra Prologis, der er den største operatør af pakhuse og distributionscentre i USA, skyldes den nylige vækst en stigende efterspørgsel på at få leveret tøj og letfordærvelige varer som mad direkte til døren. Og ofte med et krav om, at det skal ankomme inden for to timer.

Det samlede antal lastbiler ved vejindgangene til New York City steg med knap 10 procent fra 2013. Ifølge mediet bidrager disse lastbiler også til udledningen af drivhusgasser - et problem byen i forvejen kæmper med. Fra 1990 til 2017 voksede udledningen af CO2 i byen med 27 pct., hvilket gjorde regionen til den største bidragsyder af kørselsrelateret CO2-udledning i hele USA.