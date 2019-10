Jesper Nielsen har siden september drevet konsulentvirksomhed.

Jesper Nielsen blev i juni fyret for sin rolle i skandalen om investeringsproduktet Flexinvest Fri, som titusindvis af danskere har brugt.

Flexinvest Fri-sagen Investeringsproduktet Flexinvest Fri har sendt Danske Bank ud i den hidtil mest alvorlige sag om investeringsrådgivning herhjemme.

I adskillige måneder solgte banken Flexinvest Fri til tusindvis af kunder, selv om banken forventede, at produktet på fem års sigt ville give kunderne et negativt afkast, når gebyrerne til banken var betalt.

Sagen har fået Danske Banks bestyrelse til at fyre to ansvarlige chefer, heriblandt bankdirektør Jesper Nielsen, som var konstitueret topchef i tiden efter Thomas Borgen.

Danske Bank har meddelt, at sagen berører omkring 87.000 kunder i Danmark. Danske Bank vil godtgøre kunderne ved at udbetale omkring 400 mio. kr. i kompensation.

Finanstilsynets undersøgelse har resulteret i en politianmeldelse af banken for vildledning af kunderne.

Finanstilsynet har desuden indledt en undersøgelse af Nordea, Nykredit Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord, der alle har solgt produkter, der minder om Flexinvest Fri.

Men nu er manden, der i en længere periode efter hvidvasksagen var Danske Banks midlertidige topchef, kommet videre med sit arbejdsliv.

Jesper Nielsen stiftede i september enkeltmandsvirksomheden Jesper Nielsen Consult, der leverer virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.

På sin LinkedIn har Jesper Nielsen ligeledes ændret sin jobstatus, så det nu fremgår, at han driver sit eget konsulentfirma.

»Jeg har jo lang ledelseserfaring fra én af Danmarks største virksomheder. Herudover har jeg naturligvis en lang række konkrete kompetencer i forhold til eksempelvis udviklingsprojekter og strategiudvikling,« skriver han i en mail om sin nye virksomhed.

Jesper Nielsen 2019: Driver firmaet Jesper Nielsen Consult

2019: Bankdirektør, chef for Banking i Danmark

2018-2019: Midlertidig adm. direktør, Danske Bank.

2016-2018: Bankdirektør, chef for Personal Banking, Danske Bank.

2012-2016: Vicedirektør, chef for Business Development, Personal Banking, Danske Bank.

2010-2012: Fungerende adm. direktør, National Irish Bank.

2007-2010: Underdirektør, Group Business Development, Strategy & Planning, Danske Bank.

2000-2007: Afdelingsdirektør i forskellige afdelinger, Danske Bank.

1998-2000: Kontorchef, BG Bank.

1997-1998: Chef for marketing, BG Bank Business.

1996-1997: Kontorchef, BG Bank.

1996: Cand. polit, Københavns Universitet. Privat: Er gift. Har to børn fra et tidligere ægteskab og et bonusbarn fra det nuværende. Privat:

Jesper Nielsen vil ikke komme ind på, hvem der er kunder, eller hvilke konkrete projekter han arbejder med i sin nye virksomhed.

Derudover ønsker han ikke at kommentere, om det er hans enkeltmandsvirksomhed, han vil bruge sin arbejdstid på fremadrettet.

»Jeg er blevet spurgt, hvorvidt jeg kan hjælpe til i nogle forskellige sammenhænge og skal primært bruge virksomheden til afregning i den sammenhæng,« skriver Jesper Nielsen.

Jesper Nielsens stiftelse af enkeltmandsvirksomheden skete få måneder efter, han stoppede i Danske Bank. Nøjagtigt som manden han afløste som topchef, Thomas Borgen, der også har stiftet enkeltmandsvirksomhed med fokus på virksomhedsrådgivning.

Så er det Thomas Borgen, der har inspireret Jesper Nielsen til nu også stifte virksomhed?

»Jeg har arbejdet sammen med Thomas i mange år og fået masser af inspiration af ham, men dette var mest drevet af en række konkrete forespørgsler,« skriver Jesper Nielsen.