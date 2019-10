Lars Larsens søn: Familien investerer fortsat stort i Jysk

Jacob Brunsborg, som nu er bestyrelsesformand for familiekoncernen Jysk, har som klart mål at fortsætte faderens ekspansion af den globale detailkæde.

Jysk-koncernen skal også uden Lars Larsen vokse hastigt på verdenskortet og åbne mange flere butikker end de nuværende 2.800 i 52 lande. Det fastslår koncernens nye bestyrelsesformand og Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg.

Han overtog i juni posten som formand for familiekoncernen Lars Larsen Group, da dynekøbmanden måtte trække sig i kraft af alvorlig kræftsygdom. Lars Larsen døde midt i august.

Jacob Brunsborg har endnu ikke givet eksterne interviews til medier om den nye rolle samt familiens bud på fremtiden. I et interview med koncernens personalemedie, GoJysk.com, understreger Jacob Brunsborg dog nu, at stilen fra Lars Larsen i høj grad vil blive fortsat.

Jysk-kæden Familiekoncernen Jysk har eksisteret siden 1979, da afdøde dynekøbmand Lars Larsen åbnede den første butik.

Driver flere end 2.800 butikker i 52 lande.

Koncernen har hidtil været delt i to selvstændige selskaber som netop nu slås sammen: Dänisches Bettenlager med butikker i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal og Jysk Nordic, som ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa.

Dertil har Jysk butikker, som drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise. Det er lige fra Island og Canada til bl.a. Thailand, Kuwait og Vietnam

Derfor er der fortsat fuldt fokus på ekspansion og videreudvikling af Jysk.

»Jeg kan forsikre alle om, at familien fortsat vil investere i virksomheden. Og at det fortsat vil være smidigt at tage de store beslutninger for virksomheden, fordi vi ikke har aktionærer eller andre, som vi skal spørge om lov,« udtaler Jacob Brunsborg til GoJysk.

Detailkæden Jysk åbner hvert år over 100 nye butikker. Lars Larsen har også tidligere lanceret en ambition om, at Jysk med nu 2.800 butikker skal nå op på 5.000 inden for en ikke defineret årrække.

Det sværeste for mig bliver, at jeg nu ikke længere har min far som sparringspartner, når de store beslutninger skal træffes. Jacob Brunsborg.

Lars Larsen har i flere år før sin død været i gang med at planlægge generationsskiftet. Dynekøbmandens fire børnebørn fik således for nogle år siden ejerandele i Jysk Holding, ligesom Lars Larsens egne to børn, Jacob og Mette Brunsborg, allerede har været på ejerlisten gennem flere år.

De er også begge en del af bestyrelsen i selskabet, hvor Jacob Brunsborg nu altså siden juni i år har siddet for bordenden som formand.

Han fastslår i medarbejdermediet, at han ser frem til mange år som formand for Lars Larsen Group:

»Det er på en sørgelig baggrund, at jeg nu er blevet formand, og det er sket alt for tidligt. Til gengæld har det længe været planen, at jeg skulle overtage posten som bestyrelsesformand for Lars Larsen Group. Det er vigtigt for mig, at de stærke værdier lever videre, og at det fortsat er tydeligt for alle, at Jysk er en familieejet virksomhed.«

Jacob Brunsborg understreger samtidig, at der ikke er lagt op til større ændringer i kraft af, at han nu har overtaget posten som formand efter også at have været bestyrelsesmedlem i nogle år.

»I en periode har jeg truffet alle de vigtige beslutninger sammen med min far. Derfor har jeg også været en del af de strategiske tiltag, der er gennemført.«

Lars Larsen Group Ud over Jysk-koncernen med over 2.800 butikker i 52 lande ejer familien bag følgende selskaber, som er en del af Lars Larsen Group: • Ilva (møbelkæde) • Bolia.com (møbler) • Actona (produktion af møbler) • Sengespecialisten (butikskæde) • Scancom (havemøbler) • Letz Sushi (restaurantkæde) • Himmerland Golf og Spa Resort • Backtee (golftøj) • Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter) • Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller). • Garia (golfbiler) • Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus) • Vision Properties (ejendomme) • Solid Leasing (biler)

Den 47-årige Jacob Brunsborg har tidligere selv været ansat i Jysk og var således indkøbsdirektør i detailkæden frem til 2007. Siden da har han fokuseret på opgaver i bestyrelsen for virksomheder, som ejes af Lars Larsen Group. Ud over Jysk består koncernen af en lang række selskaber inden for møbler, golf, restauranter, billeasing og andet.

»Det har givet mig muligheden for at se på Jysk og de øvrige virksomheder i Lars Larsen Group mere overordnet. Det er en stor fordel med den rolle, som jeg træder ind i nu,« mener Jacob Brunsborg.

I koncernen kører han nu tæt parløb med ledelsen i selskaberne. Hos Jysk er det således koncernchef Jan Bøgh som står i spidsen for den globale detailkæde. Jacob Brunsborg siger til GoJysk:

»For mig er det vigtigt at lytte til ledelsen af de enkelte selskaber samt bruge deres ekspertise og viden. Det er sådan, vi altid har gjort det. Og sådan bliver det også fremover. Det sværeste for mig bliver, at jeg nu ikke længere har min far som sparringspartner, når de store beslutninger skal træffes.«

Lars Larsen Group med Jysk og de andre selskaber tilsammen omsatte i 2017/18 for 31,6 mia. kr. og fik et overskud det år på 3,6 mia. kr.