Dansk kebabmillionær går ind i kæmpe restaurantkæde

Direktøren i den succesfulde danske madvirksomhed King Food er blevet medejer af selskabet, der driver KFC-restauranter i Danmark.

Mustafa Sahin har de seneste fem år set sin kødkoncern have et samlet overskud på mere end 100 mio. kr.

Nu har den danske erhvervsmand så besluttet sig for at gå ind i den amerikanske restaurantkæde Kentucky Fried Chicken, også kendt som KFC, der har over 22.000 restauranter på verdensplan.

Mustafa Sahin er ifølge cvr-registeret netop blevet medejer af Isken ApS, der siden 1986 har drevet KFC-restauranter i Danmark. I øjeblikket er der 10 af dem.

Mustafa Sahin har fået en ejerandel på 49 pct., og i samme ombæring er der blevet lavet en kapitaltilførsel på 10 mio. kr. til Isken. Det viser cvr-registeret.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Mustafa Sahin og Iskens direktør, Bjartmar Trastarson.

For et år siden meldte Isken og KFC ud, at kæden gik efter at åbne yderligere 25 restauranter i Danmark. Samtidig skulle omsætningen løftes fra 60 til 500 mio. kr. over de kommende år.

Men da Isken offentliggjorde regnskab tidligere på året, var der et revisorforbehold omkring den fremtidige drift.

Nye restaurantåbninger i Herning, Vejle, Odense og Greve havde medført et pres på selskabets likviditet.

»Selskabets fortsatte drift for de næste 12 måneder kan være betinget af, at nuværende kreditfaciliteter udvides, eller at bank og øvrige kreditorer fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Det er ledelsens forventning af dette vil ske,« stod der i Iskens regnskab.

Isken beskæftigede 87 personer i 2018 og har kun haft ét underskud siden 2008.

Mustafa Sahins kødkoncern står bag datterselskaberne King Food ApS i Danmark og Royal Food Production i Polen. Sidstnævnte selskab dækker over en kød- og forarbejdsningsfabrik, der havde et overskud på næsten 21 mio. kr. i 2018.

King Food sælger især kebab og burgere til industrien, foodservice og detailhandlen. Men også kødprodukter inden for okse, kalv, lam og kylling bliver langet over disken.

Derudover ejer kødvirksomheden Danmarks eneste drive in-kebabrestaurant i Slagelse. Virksomheden beskæftigede i 2018 gennemsnitligt 93 fuldtidsansatte.