Et vidne i den såkaldte Operation Greed-sag har forklaret, hvordan han på vegne af formodede bagmænd fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mere end 15 selskaber. Eksperter opfordrer Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredits kontroller var gode nok.

Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op til hvidvaskreglerne.

Sådan lyder vurderingen fra eksperter, efter at et vidne i den verserende retssag har forklaret, hvordan han på vegne af formodede bagmænd fik oprettet erhvervskonti i Nykredit til mindst 10-15 selskaber - og nogle gange for mere end ét selskab ad gangen.

Vidneudsagnet viser, at banken burde have undersøgt sagen ekstra for at være sikker på, at man handlede med de personer, som man blev fortalt. Graham Barrow, selvstændig konsulent i hvidvaskbekæmpelse

Han mødte aldrig direktørerne for de selskaber, som anklagemyndigheden mener, stod centralt i svindelnummeret.

Vidnet forklarer, at erhvervskontiene blev oprettet fra august 2014 til april 2015. Han fortæller, at han blot indsendte selskabsdokumenter og legitimationspapirer for selskabet og dets ledelse til en bestemt Nykredit-medarbejder, der herefter uden nærmere undersøgelser oprettede en erhvervskonto til selskabet.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv.

Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU.

Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Ifølge vidnet var han blevet lovet mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. oprettet erhvervskonto. Vidnet hævder dog, at han aldrig fik pengene, og at han afbrød samarbejdet, fordi han fik mistanke om, at der var tale om potentiel kriminalitet. Omkring samme tidspunkt ville Nykredit heller ikke oprette flere erhvervskonti, forklarede han.

Finans og Information har tidligere afdækket, at Nykredits hullede hvidvaskkontrol blev udnyttet af bagmænd i et netværk af formodede momssvindlere. Ligesom en konto i Nykredit ifølge anklagemyndigheden blev brugt til at sende 260 mio. kr. igennem som led i formodet hvidvask.

Flere eksperter vurderer, at denne nye sag sætter Nykredit i et dårligt lys.

Graham Barrow er selvstændig konsulent i hvidvaskbekæmpelse og har arbejdet med dette i en række af Europas største banker. Han vurderer, at bankens kontrol umiddelbart ser ud til at have været »utilstrækkelig i forhold til, hvad hvidvaskloven kræver.«

»Der er åbenlyse advarselstegn her, og hvis vidneudsagnet er sandt, viser det, at banken burde have undersøgt sagen yderligere for at være sikker på, at man handlede med de personer, som man blev fortalt. Advarselstegnene rejser spørgsmål, der kræver svar,« siger han.

Han opfordrer det danske finanstilsyn til at undersøge Nykredits hvidvaskkontroller i sagen.

Operation Greed er noget, som myndigheder og finanssektor, herunder os selv, skal lære af. Jens Theil, chef for samfundsansvar og eksterne relationer i Nykredit

Hvidvaskekspert og indehaver af revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft er på linje.

»Finanstilsynet bør undersøge, om Nykredit har gjort nok i denne sag,« siger han.

Operation Greed Verserende sag

17 tiltalte personer

3 tiltalte selskaber

19 forsvarere

2 reserveforsvarere

60.000 sider bilag·

120 planlagte retsmøder

Påstand om svindel for 290 mio. kr.

Påstand om hvidvask for 530 mio. kr.

Nykredit understreger, at der er tale om tidligere kundeforhold og en igangværende retssag, og banken ønsker derfor ikke at kommentere de konkrete forhold.

»Operation Greed er noget, som myndigheder og finanssektor, herunder os selv, skal lære af,« siger Jens Theil, chef for samfundsansvar og eksterne relationer.

Finanstilsynet har ingen kommentarer til den konkrete sag, men oplyser, at tilsynet altid har mulighed for at tage en sag op om, at en finansiel virksomhed ikke lever op til reglerne.