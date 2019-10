Chefen for Only i Bestseller-koncernen lukker straks 60 butikker og kræver forhandling om nye huslejekontrakter for flere end 600 andre forretninger i en række lande.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Tøjmærket Only under den danske modekoncern Bestseller er klar til en offensiv og et opgør med udlejerne i den europæiske detailhandel. Bestseller-selskabet vil nu både lukke butikker og på samme tid åbne 300 nye samt væsentligt større.

Bag tiltaget står Finn Poulsen, som er del af direktionen i Bestseller - med Anders Holch Povlsen som koncernchef. Finn Poulsen er desuden chef for modemærket Only og samtidig adm. direktør samt partner i Bestseller Retail Europe med 700 tøjbutikker i 14 lande. Selskabet har en omsætning på 3,6 mia. kr.

Bestseller Retail Europe åbnede i fjor 170 nye butikker og har et mål om at nå over de 1.000 i 2021/22.

Koncernen Bestseller er en familieejet dansk modekoncern med hovedsæde i Brande.

Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker - bl. a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har ca. ca. 2.700 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 15.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber - bl. a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 6.300 butikker rundt om i 300 kinesiske byer, samt ejerandele i Asos og Zalando.

Finn Poulsen erkender dog, at der er pres på og forandringer i markedet for modetøj. Det skyldes bl.a. en øget bevidsthed hos forbrugerne om klima som kan udløse et mindre forbrug af tøj i den sammenhæng.

»Vi kan og vil ikke negligere den grønne bølge. Vi skal være helt i front og leve op til ændrede forbrugerkrav. Samtidig vil onlinehandel fortsat vinde markedsandele. Jeg forudser derfor, at salget af tøj kan blive reduceret med 3-5 pct. om året for detailhandlen. Så der er brug for at gå nye veje. Især når det er vores ambition fortsat at vinde markedsandele,« siger Finn Poulsen.

Han var onsdag en af talerne på et topmøde i København for de danske virksomheder i modebranchen arrangeret af Dansk Mode & Textil.

Der løftede Finn Poulsen sløret for en helt ny plan for Only og dermed Bestseller Retail Europe. Aktuelt er han klar til at lukke omkring 60 mindre butikker som ikke længere er rentable og med en størrelse på omkring 200 kvadratmeter. Desuden vil han trække Only ud af lande, hvor der ikke er plads til at være bredt repræsenteret. Finn Poulsen siger:

»Vi lukker de 8 pct. dårligste butikker nu og her ved at annullere deres huslejekontrakter. Til gengæld vil vi genforhandle alle andre huslejer for vores øvrige butikker. Vi skal lægge pres på i det marked og være offensive.«

I den sammenhæng vil han og Bestseller Retail Europa til gengæld inden for en kort årrække åbne 300 nye, store butikker på op mod op mod 1.500 kvadratmeter. De 300 bedste af de nuværende butikker skal desuden fordobles i størrelse.

»Selvom en lang række modemærker og -kæder i Europa - også af den store slags - lukker og knækker nakken i disse år, er niveauet for prisen på husleje alt for høj i mange byer. Det kan ikke længere gå. Så vi er klar med vores styrke til at tage det opgør og bringe niveauet ned. Så vi vil nu genforhandle alle vores huslejer for Only-butikkerne,« siger Finn Poulsen.

Han oplyser, at tøjmærket i næste uge åbner den første, store butik i den nye offensiv. Det bliver i Flensborg, hvor der ifølge Finn Poulsen er sikret over 1.000 kvadratmeter til en god pris for Only, der hidtil har haft en butik i den nordtyske by på ca. 200 kvadratmeter.

Hos en af de store udlejere i den hjemlige detailhandel, Danske Shoppingcentre, siger adm. direktør Jesper Faurholdt, at det altid er en igangværende diskussion mellem kæder, butikker og udlejere om huslejens størrelse.

»Tingene handler jo nok både om, hvorvidt huslejerne er for høje eller butikkernes omsætning for lav. Så det er en mere kompleks diskussion om detailhandlens situation, end at huslejerne har skylden,« mener Jesper Faurholdt i Danske Shoppingcentre. Selskabet har 17 indkøbscentre rundt om i landet.