Ekspert: Sådan bidrager du effektivt på møder

Et godt møde er ikke kun mødelederens ansvar. Hvis arbejdspladsen skal have det maksimale ud af sine møder, er det også vigtigt, at deltagerne kender deres rolle og bidrager til mødet. Ledelseseksperten Wenche Strømsnes giver her sit bud på hvordan.

Møder er noget, som mange arbejdspladser med fordel kan arbejde på at effektivisere. Tidligere gav Wenche Strømsnes, tidligere adm. direktør ved Center for Ledelse og nuværende leder af firmaet Bettermeetings, der hjælper ledere med at fastholde gode mødevaner, sine bud på, hvordan man er en god mødeleder, og nu er turen kommet til mødedeltagerne.

Wenche Strømsnes understreger, at det helt basale selvfølgelig skal være på plads. Altså skal man have forberedt sig ordentligt til mødet og komme til tiden. Men derudover er der meget at hente, hvis deltagerne også er opmærksomme på deres rolle og deres ageren, når møderne er i gang.

»Alle er stort set enige om, at deres møder kunne blive bedre, men de fleste mener selv, at de er ret gode til at deltage i møder,« siger hun og opstiller følgende råd: .

Sæt dig ind i, hvad formålet med dagsordenspunkterne er

»Når man taler om et dagsordenspunkt skal man gøre sig umage med at forstå, hvad mødelederen gerne vil have ud af mødet. Har man bibragt sig selv en forståelse af, hvad mødelederen gerne vil opnå, kan man i højere grad bidrage konstruktivt til mødet. For ofte ser vi, at man bare siger noget, der ligger indenfor temaet. Skal man skille de gode mødedeltagere fra dem, der bare sidder med, så er forskellen, at de gode faktisk har gjort en indsats for at forstå, hvad målet ved dagsordenspunktet er.«

Hvis du ved, at du får opgaver med ud af mødet, så sæt tid af med det samme til at udføre dem straks efter

»Meget ofte går man ud fra et møde og direkte over i et andet, og så må man se, hvornår man får et hul til at lave det, man har lovet folk at lave - men i virkeligheden kan man ligeså godt sætte tid af med det samme. Vores data viser, at opgaverne som regel først bliver udført lige før det opfølgende møde. Blokerer man sin kalender til at få tingene gjort med det samme, kan det sætte noget mere tempo i organisationen.«

Hjælp mødelederen med at få så mange input ind som muligt og sig fra, hvis samtalen kører i ring

»Et møde er en samtale, og hvis man skal have en god samtale i gang, skal man sørge for at få så mange facetter ind i samtalen som muligt. En dårlig samtale er, når man kun får én vinkel, hvorefter alle bare nikker og siger ja. Når man ikke får ting talt ordentligt igennem, får man sjældent rigtigt ejerskab, og så er der stor risiko for, at man ikke får eksekveret tingene efter mødet. Man skal have alle bekymringerne og forbeholdene frem på mødet. Oplever man en dræbende diskussion, hvor tingene kører i ring, og de samme argumenter kommer op igen og igen, skal man turde sige det på mødet. Det er ikke kun mødeleders opgave.«

Hold dig til dagsordenen

»Mødet er i forvejen designet og tilrettelagt. Derfor er det kontraproduktivt, hvis man begynder at smide ting op på mødet, som ikke er på dagsordenen. Du saboterer i virkeligheden mødet, for et møde handler om, at man skal blive enige om noget, så vi kan komme godt videre bagefter. Så dur det ikke, hvis man smider nye punkter ind.«