Milliardær reddede Spies: Skifter nu navn på flyselskab

Thomas Cook Airlines Scandinavia skifter navn under det nye ejerskab med milliardæren Petter Stordalen for bordenden.

I sidste uge kunne Finans fortælle, at konkursramte Thomas Cook havde oprettet et nyt selskab i cvr-registeret. Selskabet havde flere formål, heriblandt at drive luftfartsvirksomhed, og gik under navnet Airshoppen ApS.

Nu har det nystiftede selskab skiftet navn til Sunclass Airlines ApS. Det bliver navnet på det flyselskab, der tidligere gik under navnet Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Sunclass Airlines kommer til at bestå af 13 fly og får base i København. Allerede torsdag morgen kom det første Sunclass Airlines-fly på vingerne med 399 gæster, der skulle flyves til Kap Verde.

Per Knudsen, adm. direktør i Sunclass Airlines, takker de 1.200 ansatte i flyselskabet for deres arbejde de seneste uger under turbulensen hos Thomas Cook.

»Det er derfor jeg er meget glad for, at vi i dag kan foretage den første flyvning i et nyt selskab med en både finansiel stærk og visionær ejerkreds, og vi glæder os til at byde velkommen ombord hos SunClass Airlines,« siger han i en pressemeddelelse.

Det nye navn til Thomas Cook Airlines Scandinavia er en realitet, efter den norske milliardær Petter Stordalen er stået frem som redningsmanden af Thomas Cooks nordiske rester, heriblandt Spies og førnævnte flyselskab.

Thomas Cooks skandinaviske flyselskab havde i seneste regnskabsår et overskud efter skat på 177 mio. kr.

De skandinaviske aktiviteter havde en sund økonomi modsat moderselskabet Thomas Cook, som i længere tid kæmpede med økonomien.

I sidste ende blev de økonomiske problemer for store for Thomas Cook, som i september måtte lade sig gå konkurs.