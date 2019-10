Svinepriserne går gennem loftet: Rammer højeste niveau i 22 år

Slagterigiganten Danish Crown hæver fra næste uge svinekødsnoteringen til landmændene til det højeste niveau siden 1997.

Svinekødsnoteringen fra de danske slagterier går nu gennem loftet og rammer det højeste niveau siden sommeren 1997.

Slagterigiganten Danish Crown har netop meddelt, at svinekødsnoteringen til selskabets andelshavere fra næste uge hæves til 13,20 kr. pr. kilo.

Forklaringen på de eksplosive prisstigninger er helt entydigt de voldsomme udbrud af svinepest i Kina og en række andre lande i Asien. Det ventes, at omkring 200 mio. grise i år dør som følge af sygdommen - alene i Kina. Det svarer til, at omkring en fjerdedel af verdens svinebestand er udraderet på få måneder. De reelle tab er betydeligt større, da millioner af grise også er døde som følge af sygdommen i lande som Vietnam. Den seneste tid har sygdommen også spredt sig til store importnationer som Sydkorea og Filippinerne.

Resultatet er en eksplosiv vækst i importbehovet, som har udløst en hårdt tiltrængt jackpot for de danske svineproducenter, som ejer Danish Crown. Stort set hele slagterikoncernens indtjening strømmer direkte gennem selskabet og ud til andelshaverne i form af betaling for deres leverancer af grise. Siden januar er svinekødsnoteringen steget 60 pct. til 13,20 kr. pr. kilo.

Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown, fortæller, at efterspørgslen fra Asien og særligt Kina er uændret stærk.

»Der er meldinger om, at alle frysehuse i Europa, der er godkendt til eksport til Kina, kører på absolut maksimum. Mængderne af svinekød, der hver uge sendes ud af Europa, er nu så store, at der på det europæiske marked er større kamp om råvarerne end om prisen,« lyder vurderingen fra Lars Albertsen.

Indkøberne i Asien har de seneste måneder støvsuget hele verdensmarkedet for svinekød. Lige nu presses priserne endnu hurtigere i vejret, fordi indkøberne i Europa er ved af afdække julehandlen, mens indkøberne i Asien sidder helt ude på kanten af stolene for at sikre sig varer til det kinesiske nytår i januar.