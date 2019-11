Krimiforfatter runder formue på 200 mio. kr.

Manden bag Harry Hole-bøgerne havde en indtjening på 30 mio. kr. i 2018.

Den populære norske krimiforfatter Jo Nesbø tjente i 2018 30 mio. kr., og det betyder, at hans samlede formue har passeret 200 mio. kr.

Han er især kendt for sine Harry Hole krimier og det er primært indtjeningen fra dem, der har gjort ham til Norges klart rigeste forfatter, skriver Dagens Næringsliv.

Den store fremgang i indtjeningen sidste år lykkedes endda uden at han udgav en Harry Hole-bog. Til gengæld sendte han en genfortælling af Shakespeares Macbeth på gaden.

Macbeth, der fik stor kritikerros, havde et førsteoplag på 110.000 eksemplarer. Til sammenligning udkom den seneste Harry Hole-bog med et førsteoplag på 200.000 stk.

Jo Nesbø er en lidt atypisk forfatter, der er tidligere fodboldspiller, aktiehandler og popstjerne.

Nesbøs bøger har på verdensplan solgt flere end 40 mio. stk og er oversat til 50 sprog.

Jo Nesbø har ikke reageret på avisens henvendelser om en kommentar, men har har tidligere udtalt sig om sin formue til norsk TV2.

Her sagde han:

»Jeg tænker ikke så meget over det. På et eller andet tidspunkt, så betyder det ikke så meget længere. I begyndelsen betyder det noget indtil man har opnået friheden til leve livet som man ønsker det. Efter et punkt, så betyder det mindre,« sagde forfatteren.