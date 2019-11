En erstatningssag om ansvaret for kollapset i Hesalight bringer helt nye detaljer frem om forholdene i det skandaliserede, konkursramte lampefirma.

Private hævninger, usædvanlige kontrakter i Sydeuropa og en meget passiv bestyrelse er hovedelementerne, når Retten i Roskilde fra mandag i næste uge går i gang med at behandle en erstatningssag om 200 mio. kr. mod Hesalights tidligere ledelse og revisor.

Det er kurator i Hesalights konkursbo Henrik Selchau Poulsen, der står bag søgsmålet. Han vil ikke kommentere sagen på forhånd, men Finans har kendskab til indholdet af sagens hovedpåstande, der afdækker nye detaljer om forholdene i lampevirksomheden.

Hesalight fremstod kortvarigt som en fantastisk iværksættersucces, men virksomheden gik konkurs i november 2016, efter at regnskaberne viste sig at være stærkt misvisende.

Forinden havde bl.a. pensionskasserne Pensam og PensionDanmark postet 590 mio. kr. i lampekometen gennem køb af virksomhedsobligationer. Pengene blev tabt, og efterfølgende er virksomhedens stifter og direktør, Lars Nørholt, idømt syv års fængsel for omfattende bedrageri.

Nørholt har anket dommen, og i januar skal sagen behandles af landsretten.

Sideløbende har kurator Henrik Selchau Poulsen anlagt et civilt søgsmål mod Lars Nørholt, den tidligere bestyrelse samt selskabets tidligere revisor med krav om erstatning.

Hesalights forretning var baseret på at sælge LED-løsninger til eksempelvis gadebelysning, og firmaet lokkede kunder til ved at tilbyde, at de først skulle betale for varerne, i takt med at besparelserne slog igennem på kundernes strømregning.

Under straffesagen kom det imidlertid frem, at Lars Nørholt ifølge dommen har forfalsket flere kontrakter, og i byretten i Roskilde vil Henrik Selchau Poulsen ifølge Finans’ oplysninger fremlægge flere eksempler på stærkt usædvanlige forhold.

Det gælder bl.a. et samarbejde med en serbisk virksomhed om at at konstruere og finansiere et kloaksystem i den serbiske kommune Stara Pazova.

De to virksomheder vandt i 2015 sammen et udbud om opgaven, der havde en kontraktsum på over 400 mio. kr., og ifølge kuratoren var det tilsyneladende planen, at det serbiske firma skulle stå for konstruktion og vedligeholdelse af kloakkerne, mens Hesalight skulle finansiere projektet, der indebar et betydeligt negativt cashflow på 154 mio. kr. fra 2015-2019.

Forinden havde Hesalight modtaget 590 mio. kr. af bl.a. Pensam og PensionDanmark til at finansiere virksomhedens vækstplaner, og de omfattede ikke kloaksystemer, mener kurator.

Faktisk var kloakprojektet direkte i strid med Hesalights vedtægter, vurderer Henrik Selchau Poulsen ifølge Finans’ oplysninger.

Inden kontrakten med den serbiske kommune gik det ifølge kuratoren op for Lars Nørholt, at Hesalight skulle reservere 43 mio. kr. til en garantiordning, hvilket ville stride imod den aftale, som Hesalight havde indgået med bl.a. pensionskasserne.

Kontrakten blev annulleret, og Hesalight måtte vinke farvel til en sikkerhedsstillelse på godt 21 mio. kr.

Lars Nørholt oplyser i en skriftlig kommentar, at han vil frifindes for erstatningskravet, men han bekræfter dele af forløbet i det serbiske kloakprojekt.

»Hesalight skulle sammen med en lokal virksomhed stå for implementeringen af et kloaksystem og vandpumper, og vi var i dialog med Grundfos omkring vandpumpedelen. For så vidt angik vandpumpedelen, gik dette ud på at spare energi, og ingen anså dette for at være uforeneligt med selskabets vedtægter,« skriver Lars Nørholt.

Det var tirsdag ikke muligt for Grundfos at be- eller afkræfte eksistensen af denne dialog.

I et andet tilfælde har Hesalight ifølge kuratoren lånt knap 50 mio. kr. til et brasiliansk selskab, P&G Comercial, der også købte varer af Hesalight på kredit, uden at der var foretaget kreditvurdering eller forlangt sikkerhedsstillelse.

I et tredje tilfælde var en kontrakt med et italiensk firma betinget af, at Hesalight samtidig købte tilgodehavender, som det italienske firma havde hos en række italienske kommuner, for omkring 200 mio. kr.

Lars Nørholt oplyser, at han ikke kan genkende, at den brasilianske aftale skulle være indgået under uansvarlige omstændigheder.

Hans opfattelse var, at P&G var et solidt foretagende, og han oplyser, at P&G var et nødvendigt mellemled, for at Hesalight kunne sælge sine produkter til en større brasiliansk kunde.

Lars Nørholt erindrer ikke, at Hesalight skulle have købt fordringer for omkring 200 mio. kr. hos italienske kommuner.

Hesalights forretninger slog et kæmpehul i pengekassen, og drænet blev forstærket af, at Nørholt overførte over 50 mio. kr. sig selv og sin hustru samt yderligere millioner til sine selskaber.

Han har tidligere forklaret, at han var berettiget til pengene på grund af en bonusaftale i sin direktørkontrakt, som siden er blevet erklæret ugyldig. Den forklaring fastholder han i dag, oplyser han.

Indtil 2016 fremstod Hesalight som en usædvanlig dansk iværksættersucces. I denne video fra 2015 fortalte virksomhedens stifter, Lars Nørholt, om baggrunden.

Ifølge Finans’ oplysninger mener kuratoren, at bestyrelsen totalt svigtede sit ansvar og lod Lars Nørholt gøre, som det passede ham.

I en periode på næsten 11 måneder i 2015 blev der ifølge kuratoren f.eks. ikke holdt et eneste bestyrelsesmøde, ligesom den finansielle rapportering til bestyrelsen tilsyneladende var særdeles sparsom.

Også denne udlægning er Nørholt uenig i.

Han peger på, at bestyrelsesformand Lars Christian Jørgensen var i virksomheden to til tre gange om ugen og fik et månedligt honorar for forhandling af kontrakter og garantier.

»Det er derfor min opfattelse, at bestyrelsesformanden deltog i den daglige drift, og at han derfor også var helt opdateret om, hvad der foregik i selskabet,« oplyser han.

Udover Lars Nørholt selv og advokat Lars Christian Jørgensen består de stævnede bestyrelsesmedlemmer af den tidligere medejer af Hesalight, Martin Kent Nielsen, samt tidligere direktør i IC Company, Niels Mikkelsen.

Det er tidligere kommet frem, at Lars Christian Jørgensen modtog en bonus på 5,9 mio. kr. i forbindelse med salget af virksomhedsobligationer. Ifølge Finans’ oplysninger har Henrik Selchau Poulsen opgjort de samlede honorarer til Lars Christian Jørgensen for 11,8 mio. kr. i perioden 2014-2016 inklusive bonussen på 5,9 mio. kr.

Alle er stævnet solidarisk med krav om erstatning, og kravet omfatter også virksomhedens tidligere revisor Frank Bergmann Hansen, der forsynede Hesalights regnskaber med blanke påtegninger.

Hesalight gik konkurs i november 2016, og selskabets underbalance er opgjort til 829 mio. kr. Kurator Henrik Selchau Poulsen har dog valgt at begrænse erstatningskravet til 200 mio. kr.

Finans har forsøgt at få kommentarer fra de stævnede og deres advokater. Udover Lars Nørholt vil kun Martin Kent Nielsens advokat, Morten Bjerregaard Nielsen, vil sige noget:

»Vi påstår frifindelse, og vi føler os stærke i troen,« siger han.

Ifølge Retten i Roskilde er sagen berammet til 13 retsmøder frem til den 18. december 2019.