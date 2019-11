Michelin-restaurants grillsatsning er gået konkurs

Folkene bag Michelin-restauranten Kadeau har ladet deres grillbar i København gå konkurs.

Folkene bag bag den tostjernede Michelin-restaurant Kadeau har sendt deres grilleventyr Bobbabella til konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Bobbabella har haft til huse i Tivoli Food Hall i det centrale København. Nu er grillbaren lukket efter en eksistens på to år.

Kadeau-koncernen oplyser, at den ingen kommentarer har til konkursen, men henviser i stedet til kurator Simon Lagrelius fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

Han fortæller, at Kadeau har forsøgt at få gang i omsætningen i Bobbabella, men at det har vist sig vanskeligt.

»Koncernen har tilført Bobbabella egne midler, når der var underskud. Det er min forståelse af forløbet, at da det blev konstateret, at grillbaren ikke kunne blive rentabel, var folkene fra Kadeau nødsaget til at begære selskabet konkurs,« siger kuratoren.

Simon Lagrelius fortæller, at som det ser ud nu, er gælden koncernintern i det konkursramte selskab, der for få dage siden skiftede navn til Selskabet af 13. juli 2017 ApS.

Det selskab havde et underskud efter skat på 1,8 mio. kr. i sit første og eneste regnskabsår.

Kadeau-koncernen har også drevet en Bobbabella-grillbar ved Hammershus på Bornholm, hvor flere af Kadeaus medejere har rødder.

Men i marts valgte Kadeau at lukke Bobbabella-restauranten på Bornholm og i stedet åbne en smørrebrødsrestaurant.

»Vi tror stadig på Bobbabella (restauranten i Tivoli Food Hall, red.), og vi vil stadig gerne åbne en eller to mere i den kommende fremtid. Men det skulle bare ikke lige være på Hammershus,« sagde Theis Brydegaard, udviklingschef i Kadeau, til Bornholms Tidende i forbindelse med lukningen på Bornholm.

Udover Michelin-restauranterne i København og på Bornholm driver Kadeau-koncernen også andre restauranter og Hotel Nordlandet i Allinge på Bornholm.