Erhvervsstyrelsen har bedt Kasi-familien redegøre for det reelle ejerforhold i familiens seneste smykkesatsning. Reelle ejerforhold er genstand for politisk fokus og ny lovgivning.

Der er opstået forvirring omkring ejerforholdet i Kasi-familiens seneste smykkeeventyr Amazing Jewelry og dets danske selskab.

Først mente Kasi-familien ikke, at den tidligere fodboldlandsholdsspiller Søren Colding har været reel ejer af Amazing Jewelry ApS. Senere måtte familien erkende over for Finans, at det havde han været.

Erhvervsstyrelsen har tilmed bedt Amazing Jewelry ApS redegøre for virksomhedens reelle ejerforhold. Det sker på baggrund af, at selskabets ejeroplysninger i cvr-registeret er i strid med reglerne.

I flere år var den tidligere fodboldlandsholdsspiller Søren Colding, der står Kasi-familien nært, registreret som reel ejer af Amazing Jewelry ApS med en andel på 40 pct. Samtidig var Jan Laustrup Nielsen, som er Kasi-Jespers far, opført som reel ejer med de resterende 60 pct.

Men denne sommer blev de reelle ejerforhold rettet af Kasi-familiens revisor med tilbagevirkende kraft. Søren Coldings ejerandel på 40 pct. blev slettet, og i stedet blev Jan Laustrup Nielsen gjort til 100 pct. reel ejer.

Reel ejer og legal ejer Reel ejer Reelle ejere er fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler

Som udgangspunkt anses det som en tilstrækkelig del, hvis en person ejer eller kontrollerer 25 pct. eller mere af virksomheden Legal ejer En legal ejer er den formelle ejer af virksomheden og kan både være en person eller en virksomhed. Dette gør sig ikke gældende for en reel ejer, som kun kan være en fysisk person

De legale ejere er alle personer og virksomheder, som råder over mere end 5 pct. af et selskabs kapital eller stemmeret. Derudover skal den præcise beholdning af ejerandele og stemmerettigheder registreres for reelle ejere. Hvorimod legale ejeres beholdning og ejerandele angives i intervaller

Bare med den kuriøse krølle, at det nu i cvr-registeret fremstår som om, at Søren Colding og Jan Laustrup Nielsen på samme tid har ejet henholdsvis 40 og 100 pct. af Amazing Jewelry ApS. Altså et samlet reelt ejerskab af ét selskab på 140 pct. i en periode.

»Der kan ifølge reglerne ikke være mere end 100 pct. reelt ejerskab på den konkrete virksomhedsform. Det gælder generelt, at virksomhederne har ansvar for at indberette korrekt, mens Erhvervsstyrelsen fører en risikobaseret kontrol med registreringerne,« skriver Erhvervsstyrelsen i en kommentar til den konkrete sag med Amazing Jewelry.

Selvom både virksomheder og enkeltpersoner får beskeder om ændringer i cvr-registeret, der vedrører dem, har hverken Kasi-familien eller Søren Colding været vidende om, at Colding har stået som reel medejer af Amazing Jewelry ApS i flere år.

Det fortalte Jesper Nielsen tidligere på ugen til Finans. Han havde den opfattelse, at Jan Laustrup Nielsen altid har været reel eneejer af selskabet.

»Søren (Colding, red.) har efter min erindring ikke ejerskab i det ApS. Men må erkende jeg/vi har haft lidt mere at se til end de detaljer,« skrev Jesper Nielsen i en mail og henviste til sin revisor.

Den revisor har efterfølgende oplyst Kasi-familien, at Søren Colding rent faktisk har været reel ejer af Amazing Jewelry ApS.

Det skal øge gennemsigtigheden og dæmme op for svigagtige intentioner. I sidste ende kan Erhvervsstyrelsen tvangsopløse et selskab, hvis de reelle ejerforhold ikke er korrekte.

Ifølge Anita Nedergaard, ansvarlig for hvidvaskbekæmpelse i Nordea Danmark, er det vigtigt for banken at kende de reelle ejerforhold.

»Når der er tale om erhvervskunder, er det derfor essentielt, at vi kan stole på de oplysninger, vi får fra de offentlige registre, så vi kan sammenholde dem med de oplysninger, vi selv har om kunden,« siger hun.

Historien om Søren Coldings ejertilknytning til Amazing Jewelry ApS indeholder flere kuriøsiteter. Denne sommer forsvandt han fra visningen i cvr-registeret. Under fanen "ophørte reelle ejere" var Søren Colding således ikke at finde. Dette var en fejl, erkender Erhvervsstyrelsen, som har rettet fejlen, efter Finans påpegede den.

»Søren Coldings historiske tilknytning til Amazing Jewelry ApS som reel ejer i cvr-registeret var midlertidigt forsvundet i visningen (men ikke registreringen) på grund af en teknisk korrektion af systemet foretaget af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en opgradering af systemet,« skriver Erhvervsstyrelsen, der på baggrund af fejlen har opdaget uoverensstemmelserne i Amazing Jewelrys ejerforhold.

Ifølge styrelsen er Amazing Jewelry ApS det eneste selskab, der grundet dette it-koks er forsvundet ejeroplysninger fra.

I forbindelse med ændringen af de reelle ejerforhold i Amazing Jewelry ApS denne sommer, skiftede 100 pct. af det legale ejerforhold fra det schweiziske selskab Amazing International Gmbh til Jado Holding ApS, der er Jan Laustrup Nielsens selskab.

Ifølge en schweizisk erhvervsdatabase er Søren Colding og Jan Laustrup Nielsen de to partnere i Amazing International GmbH.