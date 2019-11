400.000 skyldnere modtager rykker i stor gældsinddrivelse

Skylder man penge til det offentlige, er der en chance for, at man i de næste måneder modtager et rykkerbrev.

Gældsstyrelsen gør klar til den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod de borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige.

Hen over de næste måneder vil Gældsstyrelsen sende rykkere til en del af de i alt 1,3 millioner borgere og virksomheder, som skylder staten penge.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Hvis man har gæld til det offentlige, er der en stor sandsynlighed for, at man inden for de næste måneder modtager en rykker fra Gældsstyrelsen.

- Styrelsen begynder fra denne uge aktivt at rykke mere end 400.000 skyldnere for deres gæld til det offentlige, lyder det i pressemeddelelsen.

Ifølge Gældsstyrelsen vedrører brevene gæld for cirka 58 milliarder kroner.

Allerede hen over sommeren modtog cirka 74.000 borgere et rykkerbrev, som var startskuddet til den igangværende rykkerindsats.

Den første del af indsatsen har indtil videre hentet 160 millioner kroner tilbage til statskassen. Derved er næsten 10.000 borgere eller virksomheder blevet gjort helt gældfri.

Det er positivt både for samfundet, men også for de skyldnere, der kommer ud af deres gæld, siger Lars Nordahl Lemvigh, direktør i Gældsstyrelsen.

- Rykkerbrevene er et vigtigt værktøj.

- Nogle er måske ikke opmærksomme på, at de faktisk skylder gælden, så for dem fungerer rykkeren forhåbentlig som en venlig, men bestemt reminder om, at de har gæld, der skal betales, og at der løber renter på.

- Nu skruer vi op for volumen og sender i de kommende måneder mange tusinde breve ud om ugen, siger Lars Nordahl Lemvigh.

Brevene vil blive sendt til skyldnernes e-Boks.