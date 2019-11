Foreløbig omtaler forskerne kun stoffet som "X". Det har vist sig at kunne slukke for udledningen af drivhusgasser fra malkekøer. Stoffet har potentialet til at løse et af landbrugets største klimaproblemer.

Danske forskere er tæt på et gennembrud, som kan løse et af landbrugets og Arlas største klimaproblemer.

»Det vil være et kæmpe gennembrud. Jeg er meget optimistisk,« fortæller Mette Olaf Nielsen, professor ved Aarhus Universitet.

Hun løftede torsdag sløret for forskningsresultaterne ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

De nye forskningsresultater viser, at et særligt - endnu hemmeligholdt - stof gør det muligt helt at eliminere malkekøernes udledning af methan, som er en meget skadelig drivhusgas og 25 gange stærkere end CO 2 .

Foreløbig kalder forskerne bare stoffet "X", hvilket siger noget om både det kommercielle potentiale og ambitionerne om at patentere produktet.

»Vi har i laboratorieforsøg på Københavns Universitet vist, at når vi tilfører fodermidlerne dette stof, så er der bare ingen - ingen - udledning af methan. På Aarhus Universitet fortsætter vi nu forsøgene med levende køer,« fortæller Mette Olaf Nielsen.

Australske forskere har allerede dokumenteret, at det er muligt at reducere køernes udledning af methan med 92-97 pct. ved at tilsætte foderet et særligt stof. I de australske studier er stoffet testet i foderblandinger til levende køer, men der er tale om et stof, som er uønsket i fødekæden. Derfor er resultaterne nok opsigtsvækkende, men reelt ikke brugbare for landbruget og fødevareindustrien.

De nye resultater kan være et stort skridt på vejen mod at nå målene i vores klimaplan. Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand i Arla Foods

De danske forskere er nået et kæmpe skridt videre.

»Det stof, vi bruger, er faktisk allerede godkendt af EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, red.) til anvendelse i fødevareproduktion. Derfor venter jeg, at det vil være rimelig ukompliceret at få det godkendt som tilsætningsstof i fodermidler,« fortæller Mette Olaf Nielsen.

Stoffet, der kan slukke for køernes udledning af methan, vil blive tilsat i nøje afmålte doser i de vitamin og mineralblandinger, der anvendes i foderet.

»Det lyder vældig interessant. Forskningen har allerede bragt os meget langt, og jeg har hele tiden ventet, at der ville komme nye gennembrud. De nye resultater kan være et stort skridt på vejen mod at nå målene i vores klimaplan,« vurderer Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand i Arla Foods.

Arla har tidligere i år offentliggjort en klimaplan, hvor de centrale mål er at reducere udledningen af drivhusgasser pr. produceret liter mælk med 30 pct. inden 2030 og neutralisere udledningen fuldstændigt inden 2050. Målene omfatter også udledningen fra landbrugsbedrifterne, som tegner sig for 85 pct. af mejerisektorens samlede udledning af drivhusgasser.

Den i særklasse største post på Arlas klimaregnskab er derfor udledningen af methan fra de 1,5 mio. malkekøer, som selskabets andelshavere ejer.

Mette Olaf Nielsen tør ikke spå om, hvor lang tid der vil gå, før det nye produkt er gennemtestet, godkendt og klar til brug.

»Det kan formentlig gå hurtigere end normalt, fordi der er tale om et stof, som allerede er godkendt af EFSA. Vi går i gang med at teste det på levende køer så hurtigt som overhovedet muligt,« siger Mette Olaf Nielsen.

Hun oplyser, at der allerede i 2020 eller 2021 ventes at komme et andet produkt i handlen, som kan reducere køernes udledning af methan med 32 pct.