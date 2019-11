Danske storkoncerner kæmper med eksplosive lønstigninger

Lønningerne i Østeuropa stiger kraftigt i disse år, og det lægger et heftigt omkostningspres på en stribe danske virksomheder. Coloplasts samlede lønstigninger er tredoblet på blot et år bl.a. som følge af lønpres i Ungarn.

Danske virksomheder i årevis har sparet millioner af kroner på at udflage produktion til Østeuropa, men nu går besparelserne stille og roligt op i røg.

Store lønhop har lagt et massivt omkostningspres på virksomhederne. Det gælder eksempelvis Coloplast og Velux, der begge har produktionsfaciliteter i Ungarn.

»Lønniveauet i Østeuropa er generelt stærkt stigende, og det er selvfølgelig en udfordring for ikke bare Coloplast, men for en række danske selskaber,« siger Niels Leth, aktieanalysechef i investeringsbanken Carnegie.

I Ungarn har der været lønstigninger på mellem 10 og 15 pct. om året. Det har medvirket til, at Coloplasts samlede lønstigninger er tredoblet på blot et år. Tallet er steget til 6 pct. det seneste år, hvilket står i skærende kontrast til udviklingen de tre foregående år, hvor lønstigningerne har ligget på henholdsvis 2, 1 og 1 pct.

»Vi har flere tusinde medarbejdere på et arbejdsmarked, der er rigtig meget under pres,« siger Kristian Villumsen, adm. direktør i Coloplast om udviklingen i Ungarn, der i mange år har været kendt som både et godt og billigt sted at producere f.eks. medicinsk udstyr.

Coloplast har på globalt plan omkring 12.000 fuldtidsbeskæftigede, og et par tusinde af dem befinder sig i Ungarn, hvor størstedelen af omkostningerne til produktion kommer fra.

Hos vinduesproducenten Velux, der beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere i Ungarn, ønsker man ikke at kvalificere lønstigningerne, men koncernen bekræfter udfordringen.

»Vi oplever også et stigende lønpres fra især blue-collar-medarbejderne på vores fabrik i Ungarn,« hedder det i en skriftlig kommentar.

Udviklingen får virksomhederne til at gå nye veje i bestræbelserne på at imødegå udviklingen, påpeger Carnegie.

»Når lønniveauet stiger meget i en region, ser man ofte, at virksomheder søger videre. Coloplast har søgt mod Costa Rica, mens Demant har søgt mod Mexico,« siger Niels Leth.

Coloplast forsøgte allerede sidste år at dæmme op for problematikken ved købe en grund på 100.000 kvadratmeter i Costa Rica og gå i gang med byggeriet af en fabrik på 60.000 kvadratmeter.

En manøvre, der langtfra er atypisk i den globale medicobranche. Også høreapparatkoncernen Sonova har tidligere haft meget produktion i Kina, som nu er flyttet til Vietnam.

Også det hastigt voksende selskab Abacus Medicine, der er specialiseret i at parallelimportere medicin, mærker udviklingen.

Priserne på originalmedicin kan svinge meget fra land til land, og ved at købe lægemidlerne i et land til en lavere pris kan Abacus Medicine sælge dem videre i et andet land med fortjeneste.

Her spiller Ungarn en helt central rolle, og selskabet beskæftiger i dag knap 500 medarbejdere i landet, hvilket er mere end dobbelt så mange som i Danmark. Det er også i Ungarn, at Abacus Medicines største produktionsfacilitet ligger.

Ifølge adm. direktør Flemming Wagner er lønstigningerne i landet bredt funderet; det gælder både ansatte med korte uddannelser såvel som længerevarende uddannelser, der f.eks. typisk arbejder med regulatoriske anliggender eller kvalitets- og proceskontrol. Det har dog endnu ikke skræmt Abacus ud af landet.

»Selvom lønniveauet stiger i Ungarn, er vi stadig meget tilfredse med vores setup i Budapest. Det har vi ingen aktuelle planer om at lave om på. Abacus Medicine byder hver måned velkommen til nye ansatte i Ungarn, og det gør vi naturligvis, fordi vi fortsat kan finde dygtige medarbejdere til en rimelig løn,« skriver Flemming Wagner i en e-mail.

Selvom udviklingen altså rammer en række danske virksomheder, er det ifølge Niels Leth også værd at huske på, at det grundlæggende er udtryk for en positiv makroøkonomisk udvikling.

»Den tiltagende mangel på arbejdskraft i Østeuropa er med til at skabe løninflation, og det er med til at sørge for, at de østeuropæiske lande får styrket købekraften. Det er jo et eller andet sted det, som EU går ud på. Ud fra en generel velfærdstankegang kan man ikke have noget imod det,« siger Niels Leth.