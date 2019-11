EU's konkurrencekommissær har fået flere bekymrende henvendelser angående Apples betalingsøsning.

Ifølge EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager har Apple Pay skabt bekymringer. Derfor har teknologiselskabets betalingsløsning nu tiltrukket sig tilsynmyndighedernes opmærksomhed, lyder det.

Det skriver Reuters.

»Vi er blevet stillet en hel del spørgsmål, fordi vi får så mange bekymrende henvendelser omkring Apple Pay - af rent konkurrencemæssige årsager,« siger Vestager ifølge nyhedsbureauet uden at specificere, hvem der er bekymret.

Kommentaren kommer efter, at Reuters i sidste måned var kommet i besiddelse af et spørgeskema fra tilsynsmyndigheder i EU, der spurgte onlineforretninger, hvorvidt de var blevet bedt om at bruge Apple Pay i stedet for andre konkurrenters services.

»Folk oplever, at det bliver stadig mere vanskeligt at konkurrere på markedet for nemme betalinger,« siger Margrethe Vestager.

EU-kommissæren sagde sidste år, at hun måske ville undersøge Apple Pay, hvis der kom officielle klager. Mindst én part er ifølge Reuters gået til kommissionen.

Herhjemme og udlandet kan Apple Pay bruges i Danmark ved betalingsterminaler, der har symbolet for Apple Pay eller kontaktløse kortbetalinger.

Derudover kan Apple Pay benyttes i forskellige apps og ved køb på internettet og kan knyttestil internationale betalingskort.

I Danmark er Apple Pay en direkte konkurrent til markedslederen Mobilepay, der ejes af Danske Bank.