Kåre Schultz: Bøtten vender i 2021

Teva forventer at stabilisere indtjeningen næste år, inden væksten vender tilbage året efter.

Teva Pharmaceuticals med danske Kåre Schultz i spidsen har været et rigtig kedeligt bekendtskab for investorerne, herunder rigtig mange danske, men 2021 bliver året, hvor bøtten vender.

I hvert fald indtjeningen fra driften, fortæller Kåre Schultz til Børsen.

Den israelske producent af hovedsageligt generiske lægemidler kæmper i øjeblikket med en høj gæld og fald i indtjeningen, fordi selskabets mangeårige blockbuster Copaxone er gået af patent.

Næste år ventes Tevas nye lægemiddelkandidater at kunne stabilisere indtjeningen til trods for faldet i Copaxone, og året efter er sidstnævnte så stort set ude at billedet.

»Til næste år er det en balance, hvor vi håber, at vi lige præcis kommer ud af det med en marginal forbedring af vores operationelle indtjening. Året efter bliver det endnu bedre, for så er der slet ikke noget tilbage på Copaxone,« siger Kåre Schultz til Børsen.

Tevas aktiekurs stiger knap 5 pct. oven på sit regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort torsdag, men dermed er 2/3-dele af markedsværdien stadig væk siden det højeste niveau i løbet af det sidste år.

Udover fald i omsætning og indtjening, kæmper Teva med en tårnhøj gæld som følge af et fabelagtigt ringe timet opkøb. Oven i hatten er der usikkerhed om udgifterne til Tevas rolle i den såkaldte opiod-epidemi, der har hærget USA.

Det forsøger gældsplagede Teva at overleve ved hjælp af en aftale, hvor Teva over en årrække leverer afvænningsmedicin i stedet for penge - penge, som man dårligt kan undvære.

Teva har indgået en principaftale om at levere medicin med en engrospris på 23 mia. dollars over ti år samt 250 mio. dollar kontant.

»Vi håber meget, at denne principaftale bliver til virkelighed. Jeg håber, at det kan lykkes inden udgangen af i år, men det er ikke sådan, at jeg kan sige med 100 pct. sikkerhed, at det kommer til at lykkes, men det håber jeg meget, at det gør,« siger Kåre Schultz til Børsen.