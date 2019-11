Problemramt letbane sagsøgt for millioner

Aarhus Letbane er i øjeblikket involveret i flere retssager, hvor der samlet er erstatningskrav på 14 mio. kr.

Det kører bestemt ikke på skinner for Aarhus Letbane.

Problemerne har stået i kø i letbanens første to leveår, og nu kan en tocifret millionregning være på vej til selskabet bag, Aarhus Letbane I/S.

Aarhus Letbane Aarhus Letbane kører på strækningen Odder-Aarhus-Grenaa. Første tur med passagerer var i slutningen af 2017

Den sidste strækning - til Grenaa - blev åbnet i april i år og kører med to forskellige togtyper og i alt 26 togsæt

Aarhus Letbane er Danmarks første letbane. Odense og København vil efter planen følge efter i henholdsvis 2021 og 2024

Den samlede pris for Aarhus Letbane er omkring 4 mia. kr., og er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

I øjeblikket verserer der således seks sager mod Aarhus Letbane ved Retten i Aarhus med krav om en samlet erstatning på 14 mio. kr.

Fem af sagerne handler om lodsejere, der ikke er tilfredse med den erstatning, de er blevet givet i forbindelse med ekspropriation til fordel for letbanen. Lodsejerne kræver samlet 6,5 mio. kr.

»Fem af de lodsejere, som har fået jordlodder eksproprieret i forbindelse med anlæggelsen af letbanen, har klaget over værdifastsættelsen og dermed ekspropriationsbeløbet,« skriver Aarhus Letbane i en kommentar.

Finans har søgt aktindsigt i ekspropriationssagerne, herunder navnene på de berørte lodsejere. Men Aarhus Letbane ønsker ikke at give offentligheden indsigt i sagerne af hensyn til »retsførelsen, processen og parterne«.

Det er dog lykkedes Finans at få aktindsigt i et dokument fra Det Jyske Kommissariat, der fastsætter erstatningsbeløb ved ekspropriation i Jylland.

Dokumentet viser, at en lodsejer er blevet tilkendt 7.500 kr. i erstatning, fordi der er blevet anlagt en kørestrømsmast til letbanen på matriklen.

»I forbindelse med større anlægsprojekter i Danmark sker der ofte ekspropriationer. Det er ikke unaturligt, at nogle af de berørte lodsejere ønsker at udfordre kommissarius’ erstatningsfastsættelse,« skriver Aarhus Letbane.

Udover ekspropriationssagerne er Aarhus Letbane også blevet sagsøgt for 7,5 mio. kr. i en sag om spunsarbejde.

Denne sag ønsker Aarhus Letbane heller ikke at give aktindsigt i.

»Der pågår fortrolige forligssonderinger i denne sag, og vi kan derfor på nuværende tidspunkt desværre ikke oplyse yderligere,« skriver Aarhus Letbane om spunsarbejdesagen.

Hvis Aarhus Letbane taber sagerne om ekspropriation og spunsarbejde, og samtidig bliver dømt til at betale det fulde beløb i erstatning, venter der en samlet regning på 14 mio. kr.

Men hvor skal de penge så eventuelt findes?

»Beløbet er optaget som en risiko i det samlede projekt,« lyder svaret fra Aarhus Letbane.

Aarhus Kommune ejer letbanen sammen med Region Midtjylland, og borgmester Jacob Bundsgaard (S) havde mandag indkaldt letbaneformand Steen Stavnsbo og direktør Michael Borre til at forklare sig over for magistraten, der består af borgmesteren, fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har også sat letbaneledelsen under lup og bedt onsdag om en skriftlig redegørelse for de mange problemer og driftsforstyrrelser, der har været med letbanen.