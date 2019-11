Flyselskaber må gerne tage flere hundrede kroner for at ændre navn på flybillet, afgør Forbrugerklagenævnet.

Det kan blive en dyr affære at skrive et forkert navn, når man bestiller flybilletter på nettet.

Flyselskaber er nemlig i deres gode ret til at tage et gebyr på flere hundrede kroner for at ændre navn. Det har Forbrugerklagenævnet afgjort i en konkret sag.

En forbruger havde klaget over, at det kostede 2200 kroner at ændre efternavn på to passagerer - svarende til 550 kroner per person per vej.

Forbrugeren måtte dermed sande, at rejsen fra Hamborg i Tyskland til den spanske ferieø Gran Canaria blev en del dyrere end forventet på grund af de forkerte efternavne.

Samlet var der seks personer på rejsebestillingen, der havde kostet 8378 kroner.

Nævnet vurderer, at gebyret ikke er urimeligt sammenlignet med, hvad andre flyselskaber kræver.

Samtidig var forbrugeren gjort bekendt med, at det ville koste 550 kroner at ændre navn, da billetterne blev købt. Det stod således på flyselskabets hjemmeside.

- Når du bestiller flybilletter, skal du være opmærksom på, at du kan komme til at betale et gebyr, hvis du vil have ændret navnet på flybilletten, siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

- Gebyret kan variere fra selskab til selskab. Det kan også variere alt efter, hvornår du kontakter flyselskabet og beder om at få ændret navnet, siger hun i en pressemeddelelse.