3F inviterede milliardær med til ministermøde

En af de mest fremtrædende modstandere af højere arveafgift var med til møde med skatteministeren.

Da fagforbundet 3F i september blev inviteret til et møde med skatteminister Morten Bødskov (S), valgte formand Per Christensen på eget initiativ at sætte regeringens planer om højere arveafgift for familieejede virksomheder på dagsordenen og invitere en af landets rigeste personer, Linak-ejeren Bent Jensen, med.

Det skriver Børsen, som har fået aktindsigt i en mailkorrespondance mellem Skatteministeriet og 3F.

Bent Jensen, der har en anslået formue på 14 mia. kr., har i kraftige vendinger kritiseret regeringens intention om at hæve arveafgiften for familieejede virksomheder.

»Jeg sidder med en følelse af, at de er pisse ligeglade med sådan nogen som mig, der ellers giver valuta til landet. Det er ondskab og skidt for Danmark,« sagde Linak-ejeren tidligere på året.

Over for Børsen bekræfter Bent Jensen, at mødet med skatteministeren og 3F fandt sted, og at han selv deltog på baggrund af en invitation fra 3F-formand Per Christensen.

»Jeg kender udmærket godt Per. Vi har snakket frem og tilbage om det her, og vi er enige om, at det er noget skidt for Danmarks familieejede virksomheder, hvis regeringen gør det her,« siger Bent Jensen til Børsen.

Den nye regering har lagt op til at hæve arveafgiften for familieejede virksomheder, så den igen bliver 15 pct. Som en del af finanslovsaftalen i 2016 blev det ellers besluttet, at afgiften gradvist skulle sænkes til cirka 5 pct. i 2020.

Men det vil den nye regering nu tilbagerulle.

3F-formand Per Christensen har ingen kommentarer til mødet, hvor Bent Jensen deltog. Mødet fandt angiveligt sted, før 3F sammen med Dansk Industri og Dansk Metal havde sendt et brev til regeringen, hvor de ifølge Børsen udtrykte bekymring over en forhøjelse af arveafgiften.

Bent Jensens Linak-koncern omsætter årligt for 4 mia. kr. og har over 1.000 ansatte på hovedsædet i Guderup på Als. Virksomheden fremstiller lineære aktuatorer, en type elektriske motorer til bl.a. hæve-sænke-borde og hospitalssenge.

Ifølge Bent Jensen er virksomheder i forbindelse med generationsskifte ofte nødt til enten at låne penge eller tage dem fra egenkapitalen for at kunne betale arveafgiften. Derfor er det ifølge ham helt skævt at hæve afgiften.

»Man udhuler virksomheders muligheder, så de ikke kan lave generationsskifte og i stedet sælger eller lukker. Så mister vi gode, familieejede virksomheder, der tænker langsigtet, tænker på deres medarbejdere og på lokalområdet,« sagde han tidligere på året til JydskeVestkysten.