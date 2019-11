Freddy Sørensen trækker millioner ud af sin fartalarm

Overskuddet er mere end halveret i Saphe, der bl.a. advarer om fartkontroller, og som er i fuld gang med at indtage Europa.

Den danske opfinder og civilingeniør Freddy Sørensen har stadig stor succes med sin opfindelse Saphe, der sidder i hundredtusindvis af danske biler.

Men hans lille sorte trafikalarm er knap så indbringende som tidligere. Det er der en god grund til.

Freddy Sørensen er nemlig i gang med at erobre en række europæiske lande og har samtidig lanceret en ny variant af sit populære produkt.

Den slags koster penge, og derfor er overskuddet i hans virksomhed dykket fra 30 mio. kr. til 12 mio. kr.

Alligevel har Freddy Sørensen for andet år i træk trukket 20 mio. kr. ud som udbytte. Det viser et nyt regnskab fra Saphe A/S, som han ejer sammen med sin familie.

Idéen til trafikalarmen Saphe fik Freddy Sørensen i begyndelsen af 2015. Kort tid efter sendte han sit produkt på markedet, og i dag har over 600.000 danskere købt den aalborgensiske opfinders trafikalarm, der bl.a. advarer om fartkontroller.

Det har gjort Freddy Sørensen til mangemillionær. På tre år har han samlet tjent 61 mio. kr.

»Regnskabsåret har været kendetegnet ved større investeringer i markedsføring, eksport-, produkt- og organisationsudvikling,« står der i det nye regnskab fra Saphe.

Her nævnes også, at der i Danmark er kommet »større konkurrence med større prispres.« Freddy Sørensen kæmper bl.a. om kundernes gunst sammen med rivaler om Ooono.

Samtidig er Saphe rykket til udlandet og forhandles i dag i både Norge, Sverige og Finland. Målet er at blive »Nordeuropas foretrukne selskab for trafiksikkerhed og mobilitet,« har Freddy Sørensen tidligere forklaret.

Væksten i de kommende år skal også findes i »flere mellem- og sydeuropæiske lande,« lyder det i Saphe-regnskabet.

Ifølge opfinderen handler det ikke om at beskytte fartbøller mod bøder, men om trafiksikkerhed. Freddy Sørensen ved dog godt, at de fleste køber Saphe for at spare penge.

»Men dermed opnår vi, at trafiksikkerheden forbedres. Man skal huske, at Saphe ikke giver 100 procents sikkerhed. Man risikerer altid at være den første, der passerer en fartkontrol, og man ved heller ikke, hvor politiet er,« sagde han i 2017 til Nordjyske.

Senest har Saphe lanceret en ny variant, Saphe Drive, der bl.a. også advarer om vejarbejde, kø og ulykker.

Udover Saphe ejer Freddy Sørensen den populære fartapp Fartkontrol.nu, som han i 2016 købte af stifteren Martin Bay Pedersen.

Det gør Freddy Sørensen til Danmarks største udbyder af fartalarmer til bilen.