Finn V. Nielsen sørger for alt på kontoret - og tjener millioner

Scan Office-gruppen havde i seneste regnskabsår et overskud på mere end 40 mio. kr. Fremgangen sker i et presset marked.

Den tidligere AaB-formand Finn V. Nielsen har godt gang i sin forretning, kontorkoncernen Scan Office-gruppen, hvor han er største aktionær og adm. direktør.

Faktisk går det så godt, at gruppen kan offentliggøre et samlet rekordresultat for koncernen.

I regnskabsåret 2018/2019 blev det til et overskud efter skat på omkring 41 mio. kr.

Fremgang er der især at spore i forretningsbenet Redoffice Scan Office, der driver virksomhed inden for kontorforsyning. Altså kontorartikler, elektronik, rengøring og lignende.

I kontorforsyningsbenet er omsætningen steget med 20 pct., og bundlinjen er forbedret med 63 pct. Det kaldes meget tilfredsstillende.

»Den positive udvikling, og koncernens stærke finansielle situation, gør det både naturligt og muligt for koncernen at deltage i en forventet konsolidering i en presset branche, de kommende år,« skriver Scan Office-gruppen i en pressemeddelelse.

Konkurrenten Holmris B8 måtte for nylig offentliggøre et underskud, der var mere end fordoblet. Derfor er Scan Office blot endnu mere tilfreds med sit resultat.

»Selskabets succes er baseret på meget konkurrencedygtige priser og ikke mindst den store indsats fra samtlige medarbejdere, der løbende gennemfører rationaliseringer og effektiviseringer af rutiner og arbejdsgange,« skriver kontorkoncernen.

Scan Office-gruppen beskæftiger mere end 200 medarbejdere.