Trods prisfest: Dansk svineproduktion fortsætter med at falde

Midt i et historisk eksportboom og den vildeste prisfest årtier, fortsætter produktionen af slagtesvin med at falde i Danmark. Udviklingen vender næste år, vurderer analytiker.

Selv om svinepriserne de seneste uger er braget i vejret til det højeste niveau i 22 år, fortsætter produktionen af slagtesvin med at falde i Danmark.

Det viser nye opgørelser fra Danmarks Statistik. Samlet set er bestanden af grise 3,5 pct. mindre end på samme tidspunkt for et år siden. Antallet af slagtesvin ude i landmændenes stalde er faldet 1,6 pct., mens antallet af drægtige søer er reduceret med 2,6 pct.

Tallene understreger, hvor vanskeligt det er at få brudt de seneste mange års tendens til, at produktionen af slagtesvin falder i Danmark.

Således ventes det - ifølge prognoser fra Landbrug & Fødevarer, L&F - at produktionen af slagtesvin i år falder til det laveste niveau siden 1991, selv om afregningspriserne på svinekød lige nu er steget til det højeste niveau siden 1997.

Denne tilsyneladende paradoksale udvikling skyldes, at økonomien på en stor del af de danske slagtesvinebedrifter hænger i laser efter en længere årrække med store underskud. På mange bedrifter er den aktuelle højkonjunktur derfor en anledning til at afdrage på gælden snarere end at udvide produktionen. En række banker har de seneste uger indikeret, at landmændene bør benytte muligheden for at reducere kassekreditten, så de kan nå at blive mere robuste, inden den næste lavkonjunktur rammer branchen.

Selv om det er velkendt, at bankerne holder svineproducenterne i kort snor, havde markedsanalytiker Karsten Flemin, L&F, trods alt ventet en mere positiv tendens i den nye opgørelse af svinebestanden fra Danmarks Statistik.

»Det er lidt overraskende, at bestanden af drægtige søer fortsat er 2,6 pct. lavere end for et år siden. Til gengæld er faldet i bestanden af slagtesvin mindre end ved tællingen i juli. Svinekødsprisen er nu så høj, at de eksisterende stalde bliver fyldt op med slagtesvin, og min forventning er fortsat, at produktionen vil stabiliseres og begynde at stige i løbet af 2020,« siger Karsten Flemin.

Opgørelser fra L&F viser, at antallet af svineslagtninger i Danmark er faldet knap 9 pct. i årets første 44 uger. Hvis man zoomer ind på de seneste tre uger, der er indberettet tal for, er der tale om et fald på hele 12,8 pct. sammenlignet med de samme tre uger i 2018.

For de danske slagterier - anført af Danish Crown - er den faldende produktion en bet, da de netop nu er midt i et historisk eksporteventyr drevet af udbruddet af svinepest i Kina. Op mod 200 mio. grise er døde som følge af sygdommen, hvilket har skabt et så stort importbehov, at Danish Crowns eksportkapacitet er udnyttet til det yderste.