60 nye dollarmilliardærer: Den amerikanske drøm lever - i Kina

Det strømmer ind med nye dollarmilliardærer på listen over Kinas rigeste. Stort set alle de nye milliardærer er iværksættere, der har opbygget deres formue fra grunden.

Den amerikanske drøm lever i bedste velgående - i Kina.

Mens det i USA er blevet stadig vanskeligere for avisdrengen eller skopudseren at kæmpe sig vej til toppen af samfundet, lykkes det for en del kinesiske iværksættere at nå helt til tops.

Det fremgår af en opgørelse over de 400 rigeste kinesere, som erhvervsmagasinet Forbes netop har offentliggjort. Det er bemærkelsesværdigt, at bundkravet for at komme med på listen i løbet af det seneste år er hævet fra 840 mio. dollars til 1 mia. dollars. Men det springer også i øjnene, at der blandt Top-400 i Kina er hele 60 nye navne.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at 59 af de nye milliardærer er iværksættere, der selv har opbygget deres formue på alt fra bilbatterier og biotek til medicin og hudpleje. En håndfuld af de nye milliardærer lever af at sælge fødevarer.

Den sikreste vej til rigdom i Kina er dog at sælge uddannelse. Syv af de nye milliardærer har skabt deres formue på salg af uddannelser til kineserne.

Det gælder blandt andet den 43-årige Li Yongxin. Med en formue på 9,1 mia. dollars springer han direkte ind som nummer 22 på Top-400-listen. Formuen er et resultat af børsnoteringen af Li Yongxins selskab Offcn Education Technology, som står for undervisnng af omkring 2,3 mio. kinesere.

De 60 nye superrige kommer ind på Forbes liste med en samlet formue på 101 mia. dollars - 680 mia. kr. - og bringer den samlede formue i Top-400 op på næsten 1.300 mia. dollars, hvilket er ny rekord.

Nummer et på listen er forsat Alibaba-stifteren Jack Ma med en formue på 38 mia. dollars.