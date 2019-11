Burgergigant anklages for underbetaling og sexchikane

Sexchikane er udbredt på McDonald's restauranter i USA, lyder anklagen i et søgsmål fra nogle af kædens medarbejdere. I andre lande demonstrerer McDonald's medarbejdere mod lave lønninger.

McDonald's er kommet i modvind i både USA, Storbritannien og en række andre lande. Burgergiganten anklages for at underbetale sine ansatte og i nogle tilfælde tilmed udsætte dem for sexchikane.

Anklagerne om sexchikane har tidligere været fremme, men er blusset op efter, at McDonald's adm. direktør Steve Easterbrook for en uge siden blev fyret for at have et »upassende« forhold til en underordnet. Easterbrook har erkendt, at han har begået en fejl og er ikke anklaget for sexchikane.

Alligevel bliver sagen brugt som springbræt af en gruppe McDonald's medarbejdere i Michigan. Ifølge Reuters stævner medarbejderne McDonald's, som anklages for at tillade udbredt sexchikane i kædens restauranter over hele landet.

I stævningen hævdes det, at McDonald's ikke har nogle politikker, som skal bremse sexchikane, ligesom butikscheferne angiveligt ikke instrueres i, hvordan chikane forebygges. Ifølge stævningen går McDonald's til modangreb på medarbejdere, der klager over sexchikane.

I løbet af de seneste tre år har har McDonald's medarbejdere i USA rejst mere end 50 lignende sager, skriver Reuters.

Den aktuelle sag fra en restaurant i Mason, Michigan, er imidlertid den første, der forsøges rejst som et gruppesøgsmål. Medarbejderne i Mason, som står bag søgsmålet, kræver en erstatning på 5 mio. dollars, skriver New York Times.

I en kommentar til søgsmålet fastslår McDonald's, at selskabet arbejder sammen med sine franchise-tagere på at skabe »sikre og respektfulde« arbejdspladser.

Netop det, at en stor del af restauranterne ikke ejes af McDonald's, men af franchise-tagere, kan blive udslagsgivende i den kommende retssag. En føderal appelret i San Francisco har for en måned siden fastslået, at McDonald's ikke har tilstrækkelig kontrol over sine franchise-tagere til at kunne betragtes som en fælles arbejdsgiver.

Mens sagerne om sexchikane i ruller i USA har McDonald's-medarbejdere i en række andre lande i dag demonstreret for højere lønninger.

Ifølge BBC gik medarbejderne fra seks af McDonald's butikker i London på gaden for at demstrere mod det, de betegner som »fattigdomslønninger«. Der var lignende aktioner i USA, Frankrig, Tyskland, Brasilien og Chile, rapporterer BBC. Det primære krav fra de britiske McDonald's-medarbejdere er, at lønnen skal hæves med en tredjedel til 15 pund (130 kr.).