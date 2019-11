Det økonomisk udfordrede norske lavprisselskab slipper speederen og slår bak. 10 pct. af sæderne skæres væk for at lukke hullet i pengekassen. Uret tikker, siger bestyrelsesformand Niels Smedegaard.

Norwegian træder hårdt på bremsen i kampen for at overleve.

Efter 10 år med voldsom vækst skærer det norske lavprisselskab dybt i trafikprogrammet. Ruter lukkes, baser nedlægges, og i 2020 kommer der 10 pct. færre sæder til salg. I vinterperioden med lavsæson reduceres kapaciteten med hele 20 pct.

»Det er en svær opgave. Der skal tages hårdt fat, og det bliver en barsk turnaround. Men der er ingen vej uden om, for Norwegian har været for tæt på kanten. Uret tikker, og vi er simpelthen nødt til igen at tjene penge,« siger Niels Smedegaard, bestyrelsesformand i Norwegian.

Han understreger, at Norwegians problemer ikke er løst på seks måneder. Det vil tage lang tid at vende forretningen, og i den periode er der ikke plads til vækst.

»Det tager to år eller mere at få det fulde potentiale ud af de besparelser, effektiviseringer og forbedringer, vi sætter i gang,« siger Niels Smedegaard.

Norwegian har de seneste år tabt 6,5 mia. norske kr., og selskabet har på 20 måneder været nødt til at gennemføre tre kapitalforhøjelser for at kunne flyve videre.

Niels Smedegaard overtog formandsposten i Norwegian i maj og har siden haft travlt med at øge kapitalberedskabet i selskabet, som i perioder har været papirtyndt.

»Der har været en del uro, så på den korte bane har det primære fokus været at skabe ro finansielt. Vi har fået udskudt tilbagebetaling af lån, solgt aktier i Bank Norwegian og gennemført en kapitalforhøjelse. Vi har fået 2,5 mia. norske kr. i kassen, og dermed har vi købt os den tid, der skal til for at gennemføre vores turnaround,« siger Niels Smedegaard.

»Sammen har vi lavet en plan, så vi ved udgangen af 2021 har gennemført besparelser og effektiviseringer for 4 mia. norske kr.«

Niels Smedegaard ønsker ikke at gå i detaljer om, hvor Norwegian vil nedlægge ruter og skære i kapaciteten, men både de korte ruter og de oversøiske ruter vil blive berørt.

I Danmark havde Norwegian 187.000 færre passagerer i Københavns Lufthavn i tredje kvartal i år. Norwegian havde sidste år knap 6 mio. passagerer i Københavns Lufthavn og er det næststørste flyselskab i lufthavnen efter SAS. Det svarer til en andel på 18 pct.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, er det en vanskelig turnaround for Norwegian.

»Det er usædvanlig svært at nedbringe omkostningerne, når et selskab krymper. Medicinen er rigtig, men det er ikke en mirakelkur,« siger Jacob Pedersen.

Niels Smedegaard erkender vanskelighederne.

»Flyvningerne stopper straks, men omkostningerne forsvinder ikke lige så hurtigt. Der er bare ingen vej uden om, for vi kan ikke flyve tabsgivende ruter. Vi må være hårde og stille fly i garagen, hvis det er det, der skal til,« siger han.

Norwegians nedskæringer er en klar konkurrencefordel for SAS, der får flere passagerer og højere billetpriser, men det optager ikke Niels Smedegaard.

»Det er ikke noget, vi mister søvn over. Vi er nødt til at fokusere på lønsomhed frem for vækst. Når vi om nogle år igen har bevist, at vi kan tjene, kan vi begynde at vokse igen,« konstaterer han.