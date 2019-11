Sengespecialisten, som er en del af familiekoncernen Lars Larsen Group, har det seneste år øget salget med 29 pct. - og satser derfor på at åbne endnu flere butikker.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Efter år med underskud er kursen nu positiv i den danske detailkæde Sengespecialisten. Den ejes af familien bag Jysk og Lars Larsen Group. Kæden har åbnet nye butikker det seneste år, og målet er at fortsætte ekspansionen.

Sengespecialisten blev for fem år siden overtaget af Lars Larsen Group, der har Jysk med over 2.800 butikker i 52 lande som hovedaktivitet.

Den lille sengekæde havde ved overtagelsen 11 butikker i Jylland og på Fyn med speciale i at udbyde senge og udstyr til soveværelset. Antallet er nu 27 rundt om i hele landet. Men ekspansionen stopper ikke der.

Adm. direktør Martin Amstrup Bang fastslår i en pressemeddelelse om udviklingen i regnskabsåret 2018/19, at kæden forventer at åbne yderligere to eller tre butikker i det nye år.

Koncernen Ud over detailgiganten Jysk med over 2.800 butikker i 52 lande ejer familien bag følgende selskaber, som er en del af Lars Larsen Group: • Ilva (møbelkæde) • Bolia.com (møbler) • Actona (produktion af møbler) • Sengespecialisten (butikskæde) • Scancom (havemøbler) • Letz Sushi (restaurantkæde) • Himmerland Golf og Spa Resort • Backtee (golftøj) • Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter) • Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller). • Garia (golfbiler) • Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus) • Vision Properties (ejendomme) • Solid Leasing (biler)

Sengespecialisten har de seneste år kæmpet med millionunderskud og investeringer som har presset indtjeningen. Selskabet offentliggør ikke tal for omsætningen, men Martin Amstrup Bang fastslår, at den er steget med 29 pct. i 2018/19 - båret af både de eksisterende og nye butikker.

Samtidig kom Sengespecialisten ud af året med overskud. Driftsresultatet blev et plus på 3,4 mio. kr. mod et minus på 0,7 mio. kr. året før.

»På trods af at vi også i seneste regnskabsår har foretaget massive investeringer og blandt andet åbnet tre nye butikker, kan vi alligevel præsentere et overskud for første gang i syv år. Det kan vi bl.a., fordi antallet af kunder er vokset markant, hvilket omsætningsstigningen på 29 pct. er et tydeligt bevis på,« udtaler Martin Amstrup Bang.





Han siger samtidig om forventningerne til det nye regnskabsår:

»I år har vi fejret 20-års jubilæum, og det var dejligt, at gøre det med et overskud. Nu handler det så om at sikre succes de næste 20 år, og det skal blandt andet ske ved at åbne flere butikker.«

Sengespecialisten indgår i Lars Larsen Group som i 2017/18 fik et samlet overskud på 3,6 mia. kr. Ud over giganten Jysk består familiekoncernen også af en lang række andre selskaber, som er kommet til og overtaget over en årrække. Inden for møbler er det ud over Sengespecialisten bl.a. Actona, Ilva og Bolia.

Årsresultat: