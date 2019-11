Tidligere PET-chef forlader Danske Bank

Den tidligere PET-chef Jens Madsen, der siden 2017 har været ansat i Danske Bank for at bekæmpe hvidvask, stopper i banken. Det skriver han på sin Linkedin-profil.

Den tidligere PET-chef Jens Madsen forlader Danske Bank efter kun knap to år. Det oplyser han på sin Linkedin-profil.

Jens Madsen blev ansat i banken med det formål at bekæmpe finansiel kriminalitet, samt styre undersøgelsen af Danske Banks estiske filial, der har været omdrejningspunktet i Danske Banks hvidvask-sag.

»Jeg blev ansat i 2017 med to mål for øje - at koordinere den estiske filialundersøgelse samt opbygge en intern efterforskningsenhed fra bunden i Danske Bank. Jeg mener, at der er sket rigtig gode fremskridt inden for begge målsætninger, og jeg er stolt over de opnåede resultater,« skriver Jens Madsen på Linkedin.

»Jeg er derfor komfortabel med, at det nu er det rigtige tidspunkt at gå efter nye muligheder. Jeg har haft stor glæde af at arbejde i Danske Bank, og jeg har fået en masse ny indsigt i finanssektoren,« fortsætter han.

Jens Madsen var chef for PET fra december 2013 og frem til maj 2015. Inden da havde han en længere karriere i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, også kendt som bagmandspolitiet, hvor han var chef, inden han rykkede til PET.

Han er uddannet jurist i 1994 og arbejdede i et par år i Finanstilsynet, inden han i 1997 kom til bagmandspolitiet.