Star Alliance-selskab lammet af strejker - truet af lukning

Star Alliance-partneren South African Airways aflyser alle afgange. Selskabet er lammet af strejker og lukningstruet.

South African Airways er i dag blevet lammet af strejker, som tvinger selskabet til at aflyse alle afgange.

Det statsejede sydafrikanske flyselskab, der er en del af Star Alliance-samarbejdet med bl.a. SAS, har tidligere på ugen varslet fyringer af 900 medarbejdere, hvilket har udløst dagens strejker.

En repræsentant for selskabets ledelse oplyser til Reuters, at strejken medfører så store tab, at det truer selskabets overlevelse.

South African Airways har kørt med underskud siden 2011, selskabet har en aldrende flyflåde og mangler finansiering af i størrelsesordenen 10 mia. kr. Det sydafrikanske flyselskab har kun klaret sig gennem den langvarige krise ved hjælp af flere kapitalindskud fra staten, som forgæves har søgt efter en investor, der vil overtage en del af flyselskabet.

Målet med den aktuelle fyringsrunde er at reducere selskabets årlige omkostninger med omkring 320 mio. kr.

Lige nu står samtlige fly fra South African Airways imidlertid på jorden, og økonomien i selskabet løber dermed endnu hurtigere baglæns. De strejkende medarbejdere protesterer ikke alene mod fyringerne, men kræver også højere lønninger.

Flyselskabets koncernfinansdirektør Deon Fredericks siger til den sydafrikanske nyhedskanal eNCA, at selskabet lider under tidligere tiders dårlig ledelse og ikke bare kan fortsætte som hidtil. Han oplyser, at South African Airways forhandler med bankerne om finansiering af selskabets fortsatte drift. Strejken kan imidlertid udløse tab, om spænder ben for de forhandlinger, advarer koncernfinansdirektøren.

South African Airways har tidligere været Afrikas største flyselskab, men siden 2012 har staten været nødsaget til at pumpe næsten 15 mia. kr. i selskabet for at holde det på vingerne.

Ifølge Reuters vil fagforeningerne fortsætte strejken, indtil deres krav om jobsikkerhed og 8 pct. lønstigning er imødekommet.

South African Airways oplyser på sin hjemmeside, at indenrigs og regionale flyafgange er aflyst til og med mandag. Selskabet »sigter mod« at genoptage de internationale flyvninger i løbet af søndag og mandag.