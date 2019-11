Nu træder den personlige assistent for alvor op på broen

Søren Toft beskrives som arbejdsom, velforberedt og struktureret. Hans exit fra Mærsk er i og for sig både overraskende og oplagt.

René Deichgræber, født i 1982, er it- og teknologireporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og San Francisco State University og er forelsket i sproget og de store fortællinger. Før René ankom til Jyllands-Posten i 2010 var han featureskribent for JydskeVestkysten og forfatter til flere bøger hos Gyldendal. Han nåede også – akkurat – at få sin svære byline i Nyhedsavisen, inden gratiskrigen sluttede og blev afløst af en kvalitetskrig. René har for længst svedt sig gennem det maratonløb, der nærmest er obligatorisk for mænd på vej mod de 40 år. Så nu koncentrerer han sig om alt det, livet virkelig handler om: Golf, mad, film og rejser. Nå, ja, og så familien selvfølgelig.

I rederiets storhedstid blev det sagt om A.P. Møller-Mærsk, at man kunne stille sit ur efter skibene, fordi de altid ankom på klokkeslættet.

De seneste år har folket på Esplanaden haft svært ved at leve op til fortællingen om den fejlfri forretning, men den afgående driftsdirektør, Søren Toft, synes fortsat at have bevaret lidt af fortidens aura i offentlighedens optik.

Derfor kan den 45-årige nordjyde se tilbage på en nærmest lodret karriere i landets største selskab siden midten af 1990’erne. Undervejs har han været udstationeret i Hongkong, Indonesien og Tyskland, ligesom han i en ung alder opnåede at være personlig assistent for to af Mærsks øverste figurer, Jesper Kjædegaard og Tommy Thomsen.

Søren Toft spillede en hovedrolle i forhandlingerne om opkøbet af Hamburg Süd og beskrives som arbejdsom, velforberedt og struktureret. Derfor er han de seneste år blevet betragtet som en mulig efterfølger til topchefen Søren Skou, hvilket i og for sig både gør det overraskende og oplagt, at Søren Toft nu har takket ja til muligheden for at anføre den schweiziske rival MSC.

Blå bog Søren Toft 1994: Trainee hos Mærsk

1997: Mærsk Indonesia

2000: Personlig assistent for COO Jesper Kjædegaard

2001: Personlig assistent for skibsreder Tommy Thomsen

2002: Senior general manager

2004: Director, Liner Services

2008: Direktør og VP, Maersk Tyskland

2014: COO, Maersk Line

2019-: CEO, MSC

Den firskårne mand fremstår i et portræt i branchemediet ShippingWatch som en ret indadvendt leder, der ofte har måttet melde afbud til møderne i VL-Gruppe 1, fordi arbejdsdagene er trukket ud. I ny og næ er det dog lykkedes for Søren Toft at tage sin søn med over til Anfield Road og favoritklubben Liverpool.

Han begyndte som trainee hos Mærsk i 1994 og blev 20 år senere budt velkommen i den øverste ledelsesgruppe. Nu træder den personlige assistent for alvor op på broen. Blot i et andet selskab.